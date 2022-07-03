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Лавров заявил о попытке Лондона установить контроль в Черном море для вывоза зерна

Ведомости

Великобритания пытается создать предлоги и условия для внедрения своего военно-морского флота в Черное море, чтобы руководить процессом вывоза зерна из Украины, а Россию обвиняют в том, что к чему она «абсолютно непричастна», заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 

«Это кризис продовольственный используется в самых разных целях: не только в сфере пропаганды обелить Украину и лишний раз навесить собак, извините за грубые выражения, на Москву», — сказал министр. 

Заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и главы МИДа Лиз Трасс, по словам Лаврова, говорят о попытке Лондона «создать условия, найти предлоги для того, чтобы королевский военно-морской флот внедрился в Черное море и стал чуть ли не руководить здесь всеми процессами освобождения зерна из тех портов, которые заминированы украинцами и которые украинцы же обязаны разминировать». 

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В середине мая ООН выражала опасения, что рост цен на зерновые дестабилизирует обстановку в странах, зависящих от поставок с Украины. Генсек организации обратился к России с просьбой не препятствовать вывозу зерна из украинских портов в обмен на помощь в смягчении санкций против экспорта калийных удобрений из России и Белоруссии.

3 июня в интервью телеканалу «Россия 1» президент РФ Владимир Путин заявил, что попытки западных стран обвинить Россию в мировом продовольственном кризисе – это попытки «переложить с больной головы на здоровую». По его словам, неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться до начала спецоперации – с февраля 2020 г.

8 июня главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели переговоры и обсудили вывоз зерна из украинских портов в рамках четырехсторонних переговоров, включая ООН и Украину. По итогам переговоров Лавров заявил, что, по словам турецкой стороны, Киев готов разминировать порты или обеспечить проход судов через минные поля для вывоза зерновых. Однако позже в тот же день Украина заявила, что будет согласна возобновить морские перевозки сельскохозяйственной продукции из страны только в случае «гарантий безопасности» в виде передачи «вооружений для защиты от угроз с моря» и участия военно-морских сил «третьих стран» в защите «соответствующей части акватории Черного моря».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных