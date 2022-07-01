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Общество

Украина попросила Турцию задержать судно с зерном из Бердянска

Ведомости

Украина обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно «Жибек жолы» под российским флагом, на борту которого якобы находилось зерно, вывезенное из Бердянска, сообщает Reuters.

Судно «Жибек жолы» погрузило около 4500 тонн зерна, якобы принадлежащего Украине, пишет агентство со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Украины.

Кроме того, по информации Reuters, генпрокуратура Украины направляла 30 июня минюсту Турции письмо, где сообщала, что данное судно причастно к «незаконному вывозу украинского зерна» из Бердянска и направлялось в турецкий порт Карасу с грузом на 7000 тонн. Согласно письму, Украина обратилась к Турции с просьбой «провести досмотр этого морского судна, изъять образцы зерна для судебно-медицинской экспертизы, потребовать информацию о местонахождении такого зерна». Также там говорилось, что Украина готова провести совместное расследование с турецкими властями.

Ранее президент России Владимир Путин оценил объемы находящегося на Украине зерна в 5 млн тонн, что никак не влияет на мировые рынки, поскольку ее экспорт составляет лишь 0,5% от всего производимого в мире продовольствия. Путин добавил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна, ведь Киев сам заминировал свои порты.

В середине мая ООН выражала опасения, что рост цен на зерновые дестабилизирует обстановку в странах, зависящих от поставок с Украины. Генсек организации обратился к России с просьбой не препятствовать вывозу зерна из украинских портов в обмен на помощь в смягчении санкций против экспорта калийных удобрений из России и Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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