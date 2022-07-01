Украина попросила Турцию задержать судно с зерном из Бердянска

Кроме того, по информации Reuters, генпрокуратура Украины направляла 30 июня минюсту Турции письмо, где сообщала, что данное судно причастно к «незаконному вывозу украинского зерна» из Бердянска и направлялось в турецкий порт Карасу с грузом на 7000 тонн. Согласно письму, Украина обратилась к Турции с просьбой «провести досмотр этого морского судна, изъять образцы зерна для судебно-медицинской экспертизы, потребовать информацию о местонахождении такого зерна». Также там говорилось, что Украина готова провести совместное расследование с турецкими властями.