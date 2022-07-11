Глава администрации Великого Бурлука Харьковской области погиб в результате теракта

В конце мая было совершено покушение на мэра Энергодара (город-спутник Запорожской АЭС в Запорожской области) Андрея Шевчика. Взрывное устройство сработало в подъезде дома Шевчика, он и его охранник были ранены. 30 мая в центре Мелитополя был взорван автомобиль, в результате теракта пострадали два волонтера, которые занимались оказанием гуманитарной помощи в Мелитополе и Мелитопольском районе.