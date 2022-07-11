Глава администрации Великого Бурлука Харьковской области погиб в результате теракта
Глава администрации пгт Великий Бурлук Харьковской области Евгений Юнаков погиб в результате подрыва его автомобиля, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на руководителя временной гражданской администрации (ВГА) региона Виталия Ганчева.
По словам Ганчева, это был спланированный террористический акт, а подрыв автомобиля был поручен украинской диверсионной группе.
В конце мая было совершено покушение на мэра Энергодара (город-спутник Запорожской АЭС в Запорожской области) Андрея Шевчика. Взрывное устройство сработало в подъезде дома Шевчика, он и его охранник были ранены. 30 мая в центре Мелитополя был взорван автомобиль, в результате теракта пострадали два волонтера, которые занимались оказанием гуманитарной помощи в Мелитополе и Мелитопольском районе.
21 июня было совершено покушение на главу поселка Чернобаевка Херсонской области Юрия Турулева. По его словам, на дороге, по которой он ехал на работу, сработал фугасный снаряд. Турулев получил осколочные ранения и контузию.
28 июня замруководителя временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о гибели начальника управления семьи, молодежи и спорта Дмитрия Савлученко в результате теракта. По его словам, взрыв произошел, когда Савлученко садился в автомобиль.
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