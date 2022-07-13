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Литва призвала сделать пребывание военных США на своей территории постоянным

Ведомости

Правительство Литвы обратилось к Вашингтону с призывом разместить военных США на своей территории на постоянной основе, сообщает ТАСС. Резолюцию такого содержания приняли в среду в сейме (парламенте) балтийской республики.

«Необходимо добиваться присутствия военных США в Литве на постоянной основе, поскольку это является сильнейшим фактором сдерживания России и гарантией безопасности не только для региона стран Балтии, но и всего евроатлантического пространства», — говорится в резолюции.

Сейчас на авиабазе Зокняй в Литве размещены истребители стран НАТО — они несут дежурство в небе трех стран Балтии и сменяют друг друга каждые три-четыре месяца. Помимо истребителей в республике также дислоцированы порядка 3500 военных НАТО, что входят в состав сводного батальона передового базирования и американского бронетанкового батальона, отмечает агентство. Так как данные подразделения проводят постоянную ротацию, правительство Литвы не считает их силами с постоянной дислокацией, поэтому власти страны выступают за создание в республике военных баз США.

Численность военного контингента НАТО в Литве выросла до 3000 в марте. По словам министра обороны республики Арвидаса Анушаускаса, страна продолжит наращивать количество военных. «Количество военных НАТО в Литве выросло до 3000, и оно постоянно увеличивается и будет увеличиваться... Могу всех успокоить, что этих сил вполне достаточно в текущей ситуации», — заметил министр обороны Литвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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