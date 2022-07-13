Литва призвала сделать пребывание военных США на своей территории постоянным

Сейчас на авиабазе Зокняй в Литве размещены истребители стран НАТО — они несут дежурство в небе трех стран Балтии и сменяют друг друга каждые три-четыре месяца. Помимо истребителей в республике также дислоцированы порядка 3500 военных НАТО, что входят в состав сводного батальона передового базирования и американского бронетанкового батальона, отмечает агентство. Так как данные подразделения проводят постоянную ротацию, правительство Литвы не считает их силами с постоянной дислокацией, поэтому власти страны выступают за создание в республике военных баз США.