Литва призвала сделать пребывание военных США на своей территории постоянным
Правительство Литвы обратилось к Вашингтону с призывом разместить военных США на своей территории на постоянной основе, сообщает ТАСС. Резолюцию такого содержания приняли в среду в сейме (парламенте) балтийской республики.
«Необходимо добиваться присутствия военных США в Литве на постоянной основе, поскольку это является сильнейшим фактором сдерживания России и гарантией безопасности не только для региона стран Балтии, но и всего евроатлантического пространства», — говорится в резолюции.
Сейчас на авиабазе Зокняй в Литве размещены истребители стран НАТО — они несут дежурство в небе трех стран Балтии и сменяют друг друга каждые три-четыре месяца. Помимо истребителей в республике также дислоцированы порядка 3500 военных НАТО, что входят в состав сводного батальона передового базирования и американского бронетанкового батальона, отмечает агентство. Так как данные подразделения проводят постоянную ротацию, правительство Литвы не считает их силами с постоянной дислокацией, поэтому власти страны выступают за создание в республике военных баз США.
Численность военного контингента НАТО в Литве выросла до 3000 в марте. По словам министра обороны республики Арвидаса Анушаускаса, страна продолжит наращивать количество военных. «Количество военных НАТО в Литве выросло до 3000, и оно постоянно увеличивается и будет увеличиваться... Могу всех успокоить, что этих сил вполне достаточно в текущей ситуации», — заметил министр обороны Литвы.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.