Газета
Политика

Еврокомиссия опровергла проведение переговоров с РФ по транзиту в Калининград

Ведомости

Евросоюз и Россия не вели переговоров по транзиту товаров в Калининградскую область из остальной части РФ, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

«Между ЕС и Россией не было переговоров по вопросу, о котором вы говорите, вопреки сообщениям, которые вы цитируете», — заявил Мамер (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сегодня газета «Известия» сообщила со ссылкой на источники, что право на транзит грузов между субъектами России будет подтверждено специальным документом ЕС, ограничения не будут касаться Калининградской области. По словам одного из собеседников, власти ЕС и Литвы несколько недель пытаются согласовать финальную версию документа. Другой источник рассказал, что исключение для транзита в Калининград установят в седьмом пакете антироссийских санкций ЕС, который планируется принять в июле. 

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблема с ограничением транзита грузов в Калининградскую область пока не решена, Москва ждет подвижек по этому вопросу. 

Ранее по теме: Российский дипломат предложил уменьшить транзит грузов в ЕС из-за Калининграда

В середине июня Литва перестала пропускать в Калининград поезда и грузовые автомобили с товарами, которые попали в санкционный список Евросоюза. Запрет затронул около 50% всех поставок, в частности под ограничения попали стройматериалы, дерево, металл, цемент, икра и алкоголь.

8 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия примет «жесткие меры» в отношении Литвы и Евросоюза, если транзит товаров не возобновится. По словам Захаровой, Еврокомиссия и Литва заверили, что решат вопрос транзитной блокады Калининграда в ближайшее время.

Ранее по теме: Песков опроверг сообщения о разрешении ситуации с транзитом в Калининград

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных