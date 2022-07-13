Еврокомиссия опровергла проведение переговоров с РФ по транзиту в Калининград

Ранее сегодня газета «Известия» сообщила со ссылкой на источники, что право на транзит грузов между субъектами России будет подтверждено специальным документом ЕС, ограничения не будут касаться Калининградской области. По словам одного из собеседников, власти ЕС и Литвы несколько недель пытаются согласовать финальную версию документа. Другой источник рассказал, что исключение для транзита в Калининград установят в седьмом пакете антироссийских санкций ЕС, который планируется принять в июле.