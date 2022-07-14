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Посольство России назвало дезинформацией заявления об изъятии украинских паспортов

Ведомости

Граждане Украины добровольно вступают в российское гражданство, заявления о насильственном изъятии у них украинских паспортов не верны, заявило посольство России в Вашингтоне в ответ на высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена.

По данным дипмиссии, Россию обвинили в создании системы «фильтрационных лагерей» для украинцев, которых пытают, а затем отправляют в отдаленные российские регионы. О чьих именно словах идет речь, в посольстве не уточнили. В сообщении сказано, что ВС России, общественные организации и простые россияне «оказывают помощь жителям освобожденных территорий». На Украине действуют гуманитарные коридоры, по которым мирные граждане могут свободно передвигаться в любом направлении.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия насильно удерживает на своей территории до 1,6 млн украинских граждан, у которых забрали паспорта и выдали российские документы. По его словам, российские власти «конфискуют украинские паспорта и выдают российские паспорта, видимо, пытаясь изменить демографический состав части Украины». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такое заявление «медицинским случаем».

С начала спецоперации в Россию с территории Украины и Донбасса прибыло более 2,5 млн беженцев, писал «Интерфакс». Президент России Владимир Путин ранее подписал указы о принятии в российское гражданство в упрощенном порядке граждан ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных