Посольство России назвало дезинформацией заявления об изъятии украинских паспортов

По данным дипмиссии, Россию обвинили в создании системы «фильтрационных лагерей» для украинцев, которых пытают, а затем отправляют в отдаленные российские регионы. О чьих именно словах идет речь, в посольстве не уточнили. В сообщении сказано, что ВС России, общественные организации и простые россияне «оказывают помощь жителям освобожденных территорий». На Украине действуют гуманитарные коридоры, по которым мирные граждане могут свободно передвигаться в любом направлении.