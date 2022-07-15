Минобороны: предложения РФ по вывозу зерна с Украины исключают поставки оружия Киеву

В министерстве обороны Турции сообщили, что представители России и Украины на следующей неделе могут подписать итоговый документ. Генсек ООН Антониу Гутерриш, который ранее неоднократно говорил о возможности возникновения в мире продовольственного кризиса из-за ситуации на Украине, назвал эти переговоры «важным шагом».