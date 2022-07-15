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Минобороны: предложения РФ по вывозу зерна с Украины исключают поставки оружия Киеву

Ведомости

Меры по вывозу продовольствия с Украины, предложенные российской стороной по итогам консультаций в Стамбуле, исключат использование логистических цепочек для поставок Киеву оружия, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Видео с заявлением опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

«Россия предложила меры, обеспечивающие перевозки продовольствия иностранным государствам, в том числе российским партнерам, исключающие использование данных логистических цепочек для поставок киевскому режиму вооружения и военной техники, а также недопущения провокаций», – сказал Конашенков.

По словам представителя Минобороны, предложения были поддержаны сторонами, и в ближайшее время работа над итоговым документом будет завершена.

13 июля в Стамбуле прошла четырехсторонняя встреча представителей России, Украины, Турции и ООН по вопросу разблокировки украинских портов и вывоза сельхозпродукции. Конашенков ранее сообщал, что Россия подготовила свой пакет предложений по организации «зернового коридора» в Черном море.

В министерстве обороны Турции сообщили, что представители России и Украины на следующей неделе могут подписать итоговый документ. Генсек ООН Антониу Гутерриш, который ранее неоднократно говорил о возможности возникновения в мире продовольственного кризиса из-за ситуации на Украине, назвал эти переговоры «важным шагом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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