Минобороны: предложения РФ по вывозу зерна с Украины исключают поставки оружия Киеву
Меры по вывозу продовольствия с Украины, предложенные российской стороной по итогам консультаций в Стамбуле, исключат использование логистических цепочек для поставок Киеву оружия, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Видео с заявлением опубликовано в Telegram-канале Минобороны.
«Россия предложила меры, обеспечивающие перевозки продовольствия иностранным государствам, в том числе российским партнерам, исключающие использование данных логистических цепочек для поставок киевскому режиму вооружения и военной техники, а также недопущения провокаций», – сказал Конашенков.
По словам представителя Минобороны, предложения были поддержаны сторонами, и в ближайшее время работа над итоговым документом будет завершена.
13 июля в Стамбуле прошла четырехсторонняя встреча представителей России, Украины, Турции и ООН по вопросу разблокировки украинских портов и вывоза сельхозпродукции. Конашенков ранее сообщал, что Россия подготовила свой пакет предложений по организации «зернового коридора» в Черном море.
В министерстве обороны Турции сообщили, что представители России и Украины на следующей неделе могут подписать итоговый документ. Генсек ООН Антониу Гутерриш, который ранее неоднократно говорил о возможности возникновения в мире продовольственного кризиса из-за ситуации на Украине, назвал эти переговоры «важным шагом».
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