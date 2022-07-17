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В ЕК назвали шесть активно участвующих в блокировке активов РФ стран ЕС

Ведомости

В блокировке российских активов на территории Евросоюза активно участвуют только шесть из 27 стран блока. Речь идет о Германии, Франции, Ирландии, Австрии, Бельгии и Люксембурга, сообщает Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.

Он отмечает, что на долю этих стран приходится 12,7 млрд евро ($12,8 млрд) из 13,9 млрд евро ($14 млрд), замороженных на всей территории ЕС.

«Есть шесть государств-членов, которые выполняют эту работу. У нас сложилась ситуация, когда одни страны предоставляют нам много информации, а другие — очень мало», — пожаловался он.

Еврокомиссар добавил, что добивается принятия в ЕС новых правил, которые позволят не только замораживать, но и арестовывать активы, сделав нарушение санкционных ограничений наказуемым преступлением. По его словам, Европейский парламент поддержал эту идею, а правительства стран ЕС последуют его примеру осенью.

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«Это позволит нам представить новые правила в октябре», —заявил Рейндерс.

26 мая Рейндерс сообщил, что страны ЕС заморозили физические активы российских предпринимателей на сумму около 10 млрд евро. Также члены блока заморозили резервы ЦБ России на сумму около 23 млрд евро. Еврокомиссар пояснил, что в ЕС находится менее 10% международных резервов России.

29 июня минфин США сообщил о заморозке активов россиян на $30 млрд. 1 июля Bloomberg рассказал со ссылкой на источники, что страны Евросоюза заморозили активы россиян стоимостью $14,5 млрд (около 14,5 млрд евро).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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