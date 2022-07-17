В ЕК назвали шесть активно участвующих в блокировке активов РФ стран ЕС
В блокировке российских активов на территории Евросоюза активно участвуют только шесть из 27 стран блока. Речь идет о Германии, Франции, Ирландии, Австрии, Бельгии и Люксембурга, сообщает Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.
Он отмечает, что на долю этих стран приходится 12,7 млрд евро ($12,8 млрд) из 13,9 млрд евро ($14 млрд), замороженных на всей территории ЕС.
«Есть шесть государств-членов, которые выполняют эту работу. У нас сложилась ситуация, когда одни страны предоставляют нам много информации, а другие — очень мало», — пожаловался он.
Еврокомиссар добавил, что добивается принятия в ЕС новых правил, которые позволят не только замораживать, но и арестовывать активы, сделав нарушение санкционных ограничений наказуемым преступлением. По его словам, Европейский парламент поддержал эту идею, а правительства стран ЕС последуют его примеру осенью.
«Это позволит нам представить новые правила в октябре», —заявил Рейндерс.
26 мая Рейндерс сообщил, что страны ЕС заморозили физические активы российских предпринимателей на сумму около 10 млрд евро. Также члены блока заморозили резервы ЦБ России на сумму около 23 млрд евро. Еврокомиссар пояснил, что в ЕС находится менее 10% международных резервов России.
29 июня минфин США сообщил о заморозке активов россиян на $30 млрд. 1 июля Bloomberg рассказал со ссылкой на источники, что страны Евросоюза заморозили активы россиян стоимостью $14,5 млрд (около 14,5 млрд евро).