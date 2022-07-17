Боррель заявил об эффективности санкций против России и призвал ЕС к терпению
Введенные Западом против России санкции работают и «сильно бьют» по руководству страны, а Евросоюзу необходимо «стратегическое терпение», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге на сайте ЕС.
«Санкции, принятые ЕС и партнерами-единомышленниками, уже сильно бьют по [президенту РФ] Владимиру Путину и его сообщникам, и их влияние на российскую экономику будет только усиливаться. Нам нужно стратегическое терпение, пока Россия не прекратит свою агрессию и Украина не сможет полностью восстановить свой суверенитет», — заявил Боррель.
Глава дипломатии ЕС отметил, что введенные ограничения нацелены на порядка 1200 физических лиц, почти 100 российских организаций и многие сектора российской экономики. По его мнению, эффективность санкций повышает «тот факт, что более сорока других стран, в том числе традиционно нейтральных», присоединились к ограничениям или приняли аналогичные меры. Однако для достижения желаемого эффекта может потребоваться много времени, считает Боррель.
«Теперь, когда война затягивается, а стоимость энергии растет, люди в Европе и других странах задаются вопросом, работают ли эти санкции и насколько велики побочные эффекты», — пишет политик.
Несмотря на проблемы, которые могут повлечь за собой ограничения, а также попытки обхода санкций, они остаются «важным инструментом политического действия». Основной мерой Боррель называет прекращение Евросоюзом к концу года закупок российской нефти.
«Да, Россия может продавать свою нефть на другие рынки, однако это преимущество ограничено тем, что Россия вынуждена давать высокие скидки на каждый баррель (российская нефть продается примерно на $30 дешевле, чем в среднем по миру)», — рассуждает глава дипломатии ЕС.
Ранее Боррель в своем блоге заявил, что страны «большой семерки» и их единомышленники осудили Россию и ввели против нее санкции, однако другие страны «глобального Юга» зачастую придерживаются другой точки зрения. Он отметил, что некоторые страны больше обеспокоены последствиями конфликта для себя, а не тем, чтобы положить ему конец, а другие жалуются на двойные стандарты или просто хотят сохранить хорошие двухсторонние отношения с Россией.
Евросоюз с начала спецоперации на Украине ввел в отношении России шесть пакетов санкций и, как ранее сообщал Bloomberg, в настоящее время ведет работу над седьмым. В проекте нового пакета, который предполагает в том числе введение запрета на ввоз золота из России, не изложены ограничения на импорт готовых ювелирных изделий, что может оставить «лазейки», узнала газета Politico.