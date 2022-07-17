Боррель заявил об эффективности санкций против России и призвал ЕС к терпению

Ранее Боррель в своем блоге заявил, что страны «большой семерки» и их единомышленники осудили Россию и ввели против нее санкции, однако другие страны «глобального Юга» зачастую придерживаются другой точки зрения. Он отметил, что некоторые страны больше обеспокоены последствиями конфликта для себя, а не тем, чтобы положить ему конец, а другие жалуются на двойные стандарты или просто хотят сохранить хорошие двухсторонние отношения с Россией.