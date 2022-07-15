Премьер Венгрии заявил, что санкции ЕС против России не помогают Украине

Введением санкций ЕС не только выстрелил себе в ногу, и Европе нужно готовиться к экономическому спаду, считает премьер-министр. «Должен сказать, сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие и поэтому она сейчас везде задыхается», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). По его мнению, от украинского конфликта проиграет Европа, а выиграет Китай.