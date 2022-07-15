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Политика

Премьер Венгрии заявил, что санкции ЕС против России не помогают Украине

Ведомости

Санкции Евросоюза против России не способствуют урегулированию ситуации на Украине и не оказывает ей помощи, а лишь вредят европейским странам, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

«Есть страны, которые привержены политике санкций, но Брюссель должен признать, что это была ошибка, что эта политика не оправдала ожиданий и даже имела противоположный эффект», – заявил глава правительства (цитата по ТАСС).

По словам Орбана, санкции вредят не россиянам, а Европе. Он заявил, что Венгрия всегда выступала против санкций, поскольку они не помогают Украине и не сокращают сроки конфликта. «Европа должна признать, что выбрала неправильную тактику», – подчеркнул политик.

Введением санкций ЕС не только выстрелил себе в ногу, и Европе нужно готовиться к экономическому спаду, считает премьер-министр. «Должен сказать, сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие и поэтому она сейчас везде задыхается», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). По его мнению, от украинского конфликта проиграет Европа, а выиграет Китай.

Евросоюз с начала спецоперации на Украине ввел в отношении России шесть пакетов санкций и, как ранее сообщал Bloomberg, в настоящее время ведет работу над седьмым. 13 июля в Венгрии было введено чрезвычайное положение в энергетике из-за резкого роста на энергоносители, в стране запретили их экспорт, в том числе вывоз дров.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Евросоюза и Североатлантического альянса перестать жаловаться и продолжать платить за последствия санкций, военную и гуманитарную помощь Украине, иначе потом «придется платить больше». Об этом он заявил на прошедшем в этот же день совместном заседании комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне.

14 июля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Евросоюз может снять санкции в отношении некоторых россиян. Министерство финансов США ослабило санкции против России, разрешив проведение транзакций, связанных с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных