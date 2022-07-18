МИД Испании: ни одна из стран ЕС не хочет приостанавливать санкции против России
Страны — члены Европейского союза не выражают желания приостановить введение санкций против России, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса, сказанные им по прибытии на встречу глав МИД ЕС.
«Я не вижу ни одной страны, которая бы планировала сделать шаг назад или притормозить. Существует седьмой пакет [санкций], который готовится, в нем можно ожидать появления новых лиц и предприятий, подпавших под санкции», — говорит Альбарес. Также министр отмечает, что будут проанализированы предыдущие шесть пакетов рестрикций в отношении России. Это будет сделано, чтобы понять, как улучшить действие санкций и избежать их обхода.
«Золото, вероятно, будет включено в этот новый пакет санкций. Я не вижу из всех разговоров с моими коллегами ни одного, выражающего желание дать задний ход или сделать остановку», — добавляет министр.
Помимо этого страны — участницы ЕС собираются продолжить обсуждение относительно поддержки военных усилий украинской армии. В том числе будет обсуждение нового транша Украине из Европейского фонда мира. Испания, по словам Альбареса, планирует поддержать транш, который составит порядка 500 млн евро.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью гостелерадио Ирана заявил, что Россия и Иран привыкли жить под санкциями. По его словам, это та цена, которую страны платят за суверенитет. Канцлер Германии Олаф Шольц в колонке для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung сказал, что ЕС не снимет санкции с России, если мир на Украине будет заключен на условиях, «навязанных» Москвой. Однако он признал, что многие немцы столкнулись с последствиями санкционной политики, в том числе с ростом цен на бензин и продукты питания, многие жители страны «с тревогой» смотрят на счета за электроэнергию и топливо.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.