Газета
Политика

МИД Испании: ни одна из стран ЕС не хочет приостанавливать санкции против России

Ведомости

Страны — члены Европейского союза не выражают желания приостановить введение санкций против России, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса, сказанные им по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

«Я не вижу ни одной страны, которая бы планировала сделать шаг назад или притормозить. Существует седьмой пакет [санкций], который готовится, в нем можно ожидать появления новых лиц и предприятий, подпавших под санкции», — говорит Альбарес. Также министр отмечает, что будут проанализированы предыдущие шесть пакетов рестрикций в отношении России. Это будет сделано, чтобы понять, как улучшить действие санкций и избежать их обхода.

«Золото, вероятно, будет включено в этот новый пакет санкций. Я не вижу из всех разговоров с моими коллегами ни одного, выражающего желание дать задний ход или сделать остановку», — добавляет министр. 

Помимо этого страны — участницы ЕС собираются продолжить обсуждение относительно поддержки военных усилий украинской армии. В том числе будет обсуждение нового транша Украине из Европейского фонда мира. Испания, по словам Альбареса, планирует поддержать транш, который составит порядка 500 млн евро.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью гостелерадио Ирана заявил, что Россия и Иран привыкли жить под санкциями. По его словам, это та цена, которую страны платят за суверенитет. Канцлер Германии Олаф Шольц в колонке для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung сказал, что ЕС не снимет санкции с России, если мир на Украине будет заключен на условиях, «навязанных» Москвой. Однако он признал, что многие немцы столкнулись с последствиями санкционной политики, в том числе с ростом цен на бензин и продукты питания, многие жители страны «с тревогой» смотрят на счета за электроэнергию и топливо.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных