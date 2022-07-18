МИД Испании: ни одна из стран ЕС не хочет приостанавливать санкции против России

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью гостелерадио Ирана заявил, что Россия и Иран привыкли жить под санкциями. По его словам, это та цена, которую страны платят за суверенитет. Канцлер Германии Олаф Шольц в колонке для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung сказал, что ЕС не снимет санкции с России, если мир на Украине будет заключен на условиях, «навязанных» Москвой. Однако он признал, что многие немцы столкнулись с последствиями санкционной политики, в том числе с ростом цен на бензин и продукты питания, многие жители страны «с тревогой» смотрят на счета за электроэнергию и топливо.