Экс-гендиректора страховой компании «Югория» приговорили к 7,5 года за хищения

«ГСК «Югория» учреждена правительством ХМАО. В течение 10 лет власти Ханты-Мансийского автономного округа периодически включали «Югорию» в план приватизации и постоянно снижали ее стоимость, чтобы продать. В частности, в 2009 г. акционер просил за нее 7 млрд руб., в 2012 г. – уже 5,2 млрд руб., осенью 2016 г. цена упала до 3,9 млрд руб. В итоге в 2018 г. 100% акций купила группа компаний «Регион». По данным Российского аукционного дома, сумма сделки составила 2,893 млрд руб.