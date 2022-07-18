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Экс-гендиректора страховой компании «Югория» приговорили к 7,5 года за хищения

Ведомости

Ханты-Мансийский районный суд Югры признал виновным бывшего генерального директора «Группа страховых компаний "Югория" Владимира Волкова в хищении 183 млн руб. и приговорил его к 7,5 года колонии общего режима, передает ТАСС со ссылкой на суд. 

Уголовное преследование в отношении другого фигуранта дела, Алексея Семенихина, который раньше также занимал пост генерального директора “Югории”, было прекращено в январе 2022 г. в связи с истечением срока давности, следует из данных картотеки суда. 

По версии следствия, с апреля 2005 г. по январь 2012 г. Семенихин и Волков, поочередно сменяя друг друга на посту генерального директора, заключали фиктивные договоры перестрахования на сумму 183 млн руб.

«ГСК «Югория» учреждена правительством ХМАО. В течение 10 лет власти Ханты-Мансийского автономного округа периодически включали «Югорию» в план приватизации и постоянно снижали ее стоимость, чтобы продать. В частности, в 2009 г. акционер просил за нее 7 млрд руб., в 2012 г. – уже 5,2 млрд руб., осенью 2016 г. цена упала до 3,9 млрд руб. В итоге в 2018 г. 100% акций купила группа компаний «Регион». По данным Российского аукционного дома, сумма сделки составила 2,893 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных