МИД: Microsoft по приказу Пентагона лишает Украину цифрового суверенитета
«Microsoft исполняет заказ Пентагона и спецслужб по взятию под полный контроль всей информационной инфраструктуры Украины и лишению ее какого-либо «цифрового суверенитета». В сущности, компания сама же в этом призналась в упомянутом докладе», – сказал Сыромолотов.
По словам замглавы МИД, центр анализа угроз Microsoft под предлогом укрепления безопасности получил удаленный доступ к сетям украинских органов власти. Сыромолотов утверждает, что незакрытые известные уязвимости могут использоваться американцами.
«Все говорит о том, что доклад состряпан под русофобские установки администрации США или вообще написан под диктовку ее функционеров. В нем – мифы о хакерах, действующих по указке из Москвы. Раскручиваются страшилки о русской угрозе для так называемых «демократий». Компания не утруждает себя предъявлением каких-либо доказательств», – считает замглавы МИД.
Сыромолотов добавил, что президент Украины Владимир Зеленский дал Microsoft возможности для «слежки, провокаций» и компьютерных атак, также, по его мнению, взломы российских госорганов выполнялся силами компании, а не «IT-армией Украины». Замглавы МИД говорит, что вероятно, Microsoft рассчитывает на финансирование в рамках бюджета на кибервойны, который составляет $15 млрд, поэтому компания фальсифицирует данные. Эксперты, в том числе из университета Джонса Хопкинса, по словам Сыромолотова, раскритиковали выводы компании как несостоятельные.
«Многим странам в мире, пользующимся услугами Microsoft, стоит задуматься о том, что она из себя представляет на самом деле. В любой момент этот инструмент агрессивной политики Вашингтона может быть использован для покушения на суверенитет неугодных государств, и такие подрывные действия будут оправданы очередным пропагандистским «опусом», – подчеркнул Сыромолотова.
В начале июля «Лаборатория Касперского» обнаружила вредоносную программу, предназначенную для скрытого удаленного управления пораженным компьютером. Следы присутствия скрытого бэкдора SessionManager были обнаружены на 34 серверах в 24 компаниях – его жертвами стали преимущественно государственные органы и некоммерческие организации в Африке, Южной Азии, Европе, на Ближнем Востоке и в России. Вирус внедрялся в компьютеры дистанционно как модуль для Microsoft IIS, включающий в себя почтовый сервер Exchange.
23 июня газета The Washington Post со ссылкой на президента корпорации Брэда Смита сообщила, что Microsoft будет сокращать бизнес в России до тех пор, пока от него ничего не останется.
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