МИД: Microsoft по приказу Пентагона лишает Украину цифрового суверенитета

Сыромолотов добавил, что президент Украины Владимир Зеленский дал Microsoft возможности для «слежки, провокаций» и компьютерных атак, также, по его мнению, взломы российских госорганов выполнялся силами компании, а не «IT-армией Украины». Замглавы МИД говорит, что вероятно, Microsoft рассчитывает на финансирование в рамках бюджета на кибервойны, который составляет $15 млрд, поэтому компания фальсифицирует данные. Эксперты, в том числе из университета Джонса Хопкинса, по словам Сыромолотова, раскритиковали выводы компании как несостоятельные.