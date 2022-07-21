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Медведев: Россия не виновата, что европейцы зимой будут «люто мерзнуть»

Ведомости

Россия не виновата в том, что жители Европы зимой будут «люто мерзнуть» в своих домах, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

В своем посте Медведев перечислил 11 вещей, в которых, по его мнению, Россия не виновата. В перечне указаны самая высокая продуктовая инфляция в США и Европе, а также потери иностранных компаний из-за ухода с российского рынка. «В том, что европейских дурачков цинично развели американцы, заставив принять на себя наиболее болезненные последствия санкционного удара по населению стран ЕС», — написал зампред Совбеза.

Он отметил, что руководство Евросоюза утратило связь с реальностью и заставляет «несчастных украинцев жертвовать своими жизнями» ради вступления в ЕС, а «политические проходимцы» на теме восстановления государственности Украины наращивают военные заказы и занимаются «распилом» выделяемых стране денег.

«[Россия не виновата] в том, что после переворота 2014 г. Украина потеряла государственную независимость и перешла под прямое управление коллективного Запада, а также поверила в то, что НАТО будет обеспечивать её безопасность. В том, что в результате всего происходящего Украина может утратить остатки государственного суверенитета и исчезнуть с карты мира», – констатировал Медведев.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон ранее заявил, что Евросоюз начал готовиться к проведению первого зимнего сезона без российского газа.

Еврокомиссия (ЕК) 20 июля заявила, что разработала новый план сокращения спроса на газ в ЕС из-за риска прекращения поставок из России. В новом «Регламенте о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ» будет поставлена цель для всех государств ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 г. по 31 марта 2023 г. Правительство Испании не одобрило идею ЕК по такому ограничению. «Мы защищаем европейские ценности, но мы не можем идти на несоразмерные жертвы, предварительного мнения о которых нас даже не спросили», — заявила министр экологического перехода и демографического вызова страны Тереса Рибера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных