Медведев: Россия не виновата, что европейцы зимой будут «люто мерзнуть»

Еврокомиссия (ЕК) 20 июля заявила, что разработала новый план сокращения спроса на газ в ЕС из-за риска прекращения поставок из России. В новом «Регламенте о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ» будет поставлена цель для всех государств ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 г. по 31 марта 2023 г. Правительство Испании не одобрило идею ЕК по такому ограничению. «Мы защищаем европейские ценности, но мы не можем идти на несоразмерные жертвы, предварительного мнения о которых нас даже не спросили», — заявила министр экологического перехода и демографического вызова страны Тереса Рибера.