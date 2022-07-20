ЕС хочет тратить этой зимой на 15% меньше газа

ЕС хочет тратить этой зимой на 15% меньше газаДля этого Европе нужны лимиты на энергоснабжение населения и рецессия в экономике
Еврокомиссия 20 июля заявила, что разработала новый план сокращения спроса на газ в ЕС из-за риска прекращения поставок из России. В заявлении отмечается, что Россия «делает экспорт газа оружием», из-за чего сокращение поставок коснулось уже почти половины государств ЕС.
В новом «Регламенте о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ» будет поставлена цель для всех государств ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 г. по 31 марта 2023 г. Регламент также даст ЕК возможность вводить режим обязательного снижения спроса на газ в случае значительного риска дефицита или «исключительно высокого» спроса.
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