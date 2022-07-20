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ЕС хочет тратить этой зимой на 15% меньше газа

Для этого Европе нужны лимиты на энергоснабжение населения и рецессия в экономике
Василий Милькин Николай Николаев
ЕС хочет сократить потребление газа на 15% из-за риска прекращения поставок из России / JOE KLAMAR / AFP

Еврокомиссия 20 июля заявила, что разработала новый план сокращения спроса на газ в ЕС из-за риска прекращения поставок из России. В заявлении отмечается, что Россия «делает экспорт газа оружием», из-за чего сокращение поставок коснулось уже почти половины государств ЕС.

В новом «Регламенте о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ» будет поставлена цель для всех государств ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 г. по 31 марта 2023 г. Регламент также даст ЕК возможность вводить режим обязательного снижения спроса на газ в случае значительного риска дефицита или «исключительно высокого» спроса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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