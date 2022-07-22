Московский суд заочно арестовал украинского журналиста Гордона

6 апреля журналиста внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. 21 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Гордона за призывы к развязыванию агрессивной войны (ч. 2 ст. 354 УК РФ), действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности (п. «б» ч. 2 ст. 282) и публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Поводом для возбуждения уголовного дела послужило то, что 16 марта в эфире украинского телевидения Гордон призвал президента США Джо Байдена пригрозить российскому президенту Владимиру Путину ядерным оружием, если тот будет публично «шантажировать» им Соединенные Штаты.