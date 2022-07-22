Московский суд заочно арестовал украинского журналиста Гордона
Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.
«Басманным районным судом г. Москвы 22 июля 2022 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гордона Дмитрия, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч.2 ст.207.3, п.»а» ч.2 ст.282, ч.2 ст.354 УК РФ сроком на 2 месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию РФ,либо с момента его задержания на территории РФ», – говорится в сообщении.
6 апреля журналиста внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. 21 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Гордона за призывы к развязыванию агрессивной войны (ч. 2 ст. 354 УК РФ), действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности (п. «б» ч. 2 ст. 282) и публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Поводом для возбуждения уголовного дела послужило то, что 16 марта в эфире украинского телевидения Гордон призвал президента США Джо Байдена пригрозить российскому президенту Владимиру Путину ядерным оружием, если тот будет публично «шантажировать» им Соединенные Штаты.
Также в СК отметили, что Гордон публично призывал к унижению россиян по признакам национальности, языка и происхождения и распространял заведомо ложную информацию, что российские военные якобы обстреливали гражданскую инфраструктуру и мирных жителей Украины. 19 июля Министерство внутренних дел России объявило Гордона в розыск.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.