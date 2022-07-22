Газета
Политика

Московский суд заочно арестовал украинского журналиста Гордона

Ведомости

Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

«Басманным районным судом г. Москвы 22 июля 2022 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гордона Дмитрия, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных  п. «д» ч.2 ст.207.3, п.»а» ч.2 ст.282, ч.2 ст.354 УК РФ сроком на 2 месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию РФ,либо с момента его задержания на территории РФ», – говорится в сообщении.

6 апреля журналиста внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. 21 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Гордона за призывы к развязыванию агрессивной войны (ч. 2 ст. 354 УК РФ), действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности (п. «б» ч. 2 ст. 282) и публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Поводом для возбуждения уголовного дела послужило то, что 16 марта в эфире украинского телевидения Гордон призвал президента США Джо Байдена пригрозить российскому президенту Владимиру Путину ядерным оружием, если тот будет публично «шантажировать» им Соединенные Штаты.

Также в СК отметили, что Гордон публично призывал к унижению россиян по признакам национальности, языка и происхождения и распространял заведомо ложную информацию, что российские военные якобы обстреливали гражданскую инфраструктуру и мирных жителей Украины. 19 июля Министерство внутренних дел России объявило Гордона в розыск.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных