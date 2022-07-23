Nikkei: Япония не разрешит Путину участвовать в похоронах Абэ

Глава государства ранее выразил соболезнования в связи со смертью Абэ, назвав его «выдающимся государственным деятелем», который «много сделал для развития добрых отношений» между Россией и Японией. Абэ и Путин неоднократно встречались во время правления японского лидера, пишет издание. Бывший премьер пытался «разрешить многолетний тупик вокруг северных островов, который стоял на пути официального мирного договора между двумя странами во время Второй мировой войны».