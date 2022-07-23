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Nikkei: Япония не разрешит Путину участвовать в похоронах Абэ

Ведомости

Японское правительство откажет президенту России Владимиру Путину в участии в государственных похоронах бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, который умер после покушения, сообщает Nikkei.

Похороны запланированы на 27 сентября в Токио. Неясно, выразил ли российский президент желание присутствовать на церемонии, отмечает издание.

Ранее Япония ввела несколько пакетов антироссийских санкций в связи со спецоперацией на Украине. Ограничения коснулись и Путина, на президента распространяется запрет на въезд в страну, напоминает Nikkei.

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Глава государства ранее выразил соболезнования в связи со смертью Абэ, назвав его «выдающимся государственным деятелем», который «много сделал для развития добрых отношений» между Россией и Японией. Абэ и Путин неоднократно встречались во время правления японского лидера, пишет издание. Бывший премьер пытался «разрешить многолетний тупик вокруг северных островов, который стоял на пути официального мирного договора между двумя странами во время Второй мировой войны».

В Кремле 9 июля сообщили, что президент не поедет на похороны Абэ. Речь тогда шла о частной церемонии, которая состоялась 12 июля.

Синдзо Абэ умер 8 июля после совершенного на него вооруженного покушения в городе Нара. Там Абэ выступал, чтобы поддержать баллотирующегося в верхнюю палату парламента кандидата от Либерально-демократический партии (ЛДП) за два дня до парламентских выборов.

На второй минуте своего выступления Абэ получил огнестрельное ранение в шею и левую часть грудной клетки. Официальной причиной смерти названа потеря крови. Политику было 67 лет. Нападавшим оказался 41-летний житель города Нара Тецуя Ямагами, ранее, в 2000-е гг. – до 2005 г., по данным источников телеканала NHK, служивший в Силах самообороны Японии (официальное название армии страны).

Абэ находился на посту премьер-министра Японии в 2006-2007 и 2012-2020 гг. В 2020 г. Абэ объявил о решении покинуть пост из-за проблем со здоровьем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных