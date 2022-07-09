Kyodo: подозреваемый в убийстве Абэ планировал нападение на другого человека

На второй минуте своего выступления Абэ получил огнестрельное ранение в шею и левую часть грудной клетки – по данным Kyodo, прозвучало не менее двух выстрелов. Он умер в больнице в 17.03 по местному времени, заявил врач Медицинского университета Нары. По его словам, рана оказалась достаточно глубокой, чтобы достичь его сердца. Официальной причиной смерти названа потеря крови. Политику было 67 лет.