Kyodo: подозреваемый в убийстве Абэ планировал нападение на другого человека
41-летний житель города Нара Тецуя Ямагами, совершивший вооруженное нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, изначально планировал убить другого человека, передает Kyodo.
Как пишет агентство, на допросе задержанный признался, что собирался совершить покушение на главу некой религиозной организации, однако изменил свое решение, поскольку считал, что экс-премьер связан с этой религиозной группой. Ее название не разглашается.
«Моя мать была втянута в эту группу, сделала для нее большое пожертвование, из-за чего жизнь нашей семьи пошла под откос», — сказал Ямагами на допросе (цитата по ТАСС).
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ днем 8 июля умер после совершенного на него вооруженного покушения в городе Нара. Там Абэ выступал, чтобы поддержать баллотирующегося в верхнюю палату парламента кандидата от Либерально-демократический партии (ЛДП) за два дня до парламентских выборов.
На второй минуте своего выступления Абэ получил огнестрельное ранение в шею и левую часть грудной клетки – по данным Kyodo, прозвучало не менее двух выстрелов. Он умер в больнице в 17.03 по местному времени, заявил врач Медицинского университета Нары. По его словам, рана оказалась достаточно глубокой, чтобы достичь его сердца. Официальной причиной смерти названа потеря крови. Политику было 67 лет.
Нападавшим оказался 41-летний житель города Нара Тецуя Ямагами, ранее, в 2000-е гг. – до 2005 г., по данным источников телеканала NHK, служивший в Силах самообороны Японии (официальное название армии страны). После выстрелов он попытался бежать с места происшествия, однако в итоге был задержан полицией. Ямагами объяснил свое нападение недовольством политикой Абэ на посту премьера, отметив, что «затаил обиду» на него. По данным телеканала, при обыске в доме нападавшего была найдена взрывчатка.