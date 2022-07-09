Газета
Политика

Kyodo: подозреваемый в убийстве Абэ планировал нападение на другого человека

Ведомости

41-летний житель города Нара Тецуя Ямагами, совершивший вооруженное нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, изначально планировал убить другого человека, передает Kyodo.

Как пишет агентство, на допросе задержанный признался, что собирался совершить покушение на главу некой религиозной организации, однако изменил свое решение, поскольку считал, что экс-премьер связан с этой религиозной группой. Ее название не разглашается.

«Моя мать была втянута в эту группу, сделала для нее большое пожертвование, из-за чего жизнь нашей семьи пошла под откос», — сказал Ямагами на допросе (цитата по ТАСС).

Ранее по теме: Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после нападения

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ днем 8 июля умер после совершенного на него вооруженного покушения в городе Нара. Там Абэ выступал, чтобы поддержать баллотирующегося в верхнюю палату парламента кандидата от Либерально-демократический партии (ЛДП) за два дня до парламентских выборов.

На второй минуте своего выступления Абэ получил огнестрельное ранение в шею и левую часть грудной клетки – по данным Kyodo, прозвучало не менее двух выстрелов. Он умер в больнице в 17.03 по местному времени, заявил врач Медицинского университета Нары. По его словам, рана оказалась достаточно глубокой, чтобы достичь его сердца. Официальной причиной смерти названа потеря крови. Политику было 67 лет.

Нападавшим оказался 41-летний житель города Нара Тецуя Ямагами, ранее, в 2000-е гг. – до 2005 г., по данным источников телеканала NHK, служивший в Силах самообороны Японии (официальное название армии страны). После выстрелов он попытался бежать с места происшествия, однако в итоге был задержан полицией. Ямагами объяснил свое нападение недовольством политикой Абэ на посту премьера, отметив, что «затаил обиду» на него. По данным телеканала, при обыске в доме нападавшего была найдена взрывчатка.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных