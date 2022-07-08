Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-премьера Японии Синдзо Абэ

О смерти политика ранее сообщили телеканал NHK и агентство Kyodo. Около 11:30 по местному времени (5:30 мск) в бывшего премьер-министра дважды выстрелили в спину в городе Нара во время его выступления. Ему было 67 лет. Стрелявшим оказался 41-летний местный житель Тецуя Ямагами, он был арестован на месте происшествия по подозрению в покушении на убийство. Согласно правительственным источникам Kyodo, нападавший три года — до 2005 г. — служил в морских силах самообороны Японии. Мотив нападавшего неизвестен.