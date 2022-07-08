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Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнование матери и супруге экс-премьера Японии Синдзо Абэ, который умер после покушения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавлявшего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами», — отметил президент.

Он подчеркнул, что поддерживал регулярные контакты с Абэ, в которых в полной мере проявлялись его «прекрасные личные и профессиональные качества». Путин пожелал стойкости и мужества родственникам экс-премьера «перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле «глубоко опечалены» теми новостями, которые поступили из Японии. «Мы самым решительным образом осуждаем покушение на бывшего премьер-министра господина Абэ. Он всегда отстаивал интересы своей страны, но предпочитал это делать за столом переговоров. Именно благодаря этому у него сложились очень хорошие, рабочие, конструктивные отношения с президентом Путиным», — подчеркнул Песков.

О смерти политика ранее сообщили телеканал NHK и агентство Kyodo. Около 11:30 по местному времени (5:30 мск) в бывшего премьер-министра дважды выстрелили в спину в городе Нара во время его выступления. Ему было 67 лет. Стрелявшим оказался 41-летний местный житель Тецуя Ямагами, он был арестован на месте происшествия по подозрению в покушении на убийство. Согласно правительственным источникам Kyodo, нападавший три года — до 2005 г. — служил в морских силах самообороны Японии. Мотив нападавшего неизвестен.

Синдзо Абэ находился на посту премьер-министра Японии в 2006-2007 и 2012-2020 гг. В 2020 г. Абэ объявил о решении покинуть пост из-за проблем со здоровьем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных