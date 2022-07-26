Генпрокурор России заявил об угрозе «расползания» наемников и оружия с Украины
Участие граждан стран СНГ в боевых действиях на Украине в качестве наемников, распространение оружия, боеприпасов и наркотиков являются угрозой для стран СНГ, заявил генпрокурор России Игорь Краснов в ходе встречи с генпрокурором Таджикистана Юсуфом Рахмоном.
«В текущей ситуации, обусловленной событиями на Украине, эти угрозы только возрастают. Сегодня наши страны стоят перед лицом новых, крайне опасных угроз. Среди них: участие граждан государств СНГ в боевых действиях в качестве наемников, распространение оружия, боеприпасов, наркотических средств», — подчеркнул Краснов.
По его словам, для устранения таких угроз странам СНГ и правоохранительным органам нужно актуализировать схемы взаимодействия для повышения эффективности работы по этим направлениям.
В начале июня глава Международной организации уголовной полиции (Интерпола) Юрген Шток высказывал опасения по поводу того, что существенная часть оружия, которое поставляется на Украину, в дальнейшем может попасть в руки преступников. По его словам, преступные группировки уже думают о том, как получить доступ к оружию, в том числе тяжелому.
11 июля еврокоммиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что Еврокомиссия создаст в Молдавии центр по борьбе с контрабандой наркотиков, оружия и трафиком людей с Украины.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса