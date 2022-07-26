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Генпрокурор России заявил об угрозе «расползания» наемников и оружия с Украины

Ведомости

Участие граждан стран СНГ в боевых действиях на Украине в качестве наемников, распространение оружия, боеприпасов и наркотиков являются угрозой для стран СНГ, заявил генпрокурор России Игорь Краснов в ходе встречи с генпрокурором Таджикистана Юсуфом Рахмоном.

«В текущей ситуации, обусловленной событиями на Украине, эти угрозы только возрастают. Сегодня наши страны стоят перед лицом новых, крайне опасных угроз. Среди них: участие граждан государств СНГ в боевых действиях в качестве наемников, распространение оружия, боеприпасов, наркотических средств», — подчеркнул Краснов.

По его словам, для устранения таких угроз странам СНГ и правоохранительным органам нужно актуализировать схемы взаимодействия для повышения эффективности работы по этим направлениям.

В начале июня глава Международной организации уголовной полиции (Интерпола) Юрген Шток высказывал опасения по поводу того, что существенная часть оружия, которое поставляется на Украину, в дальнейшем может попасть в руки преступников. По его словам, преступные группировки уже думают о том, как получить доступ к оружию, в том числе тяжелому.

11 июля еврокоммиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что Еврокомиссия создаст в Молдавии центр по борьбе с контрабандой наркотиков, оружия и трафиком людей с Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных