Генпрокурор России заявил об угрозе «расползания» наемников и оружия с Украины

В начале июня глава Международной организации уголовной полиции (Интерпола) Юрген Шток высказывал опасения по поводу того, что существенная часть оружия, которое поставляется на Украину, в дальнейшем может попасть в руки преступников. По его словам, преступные группировки уже думают о том, как получить доступ к оружию, в том числе тяжелому.