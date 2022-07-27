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Политика

Лавров заявил о «ненадежности доллара»

Ведомости

Все больше стран в последнее время осознают ненадежность доллара и «капризное поведение» валюты. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед представителями аккредитованного в Аддис-Абебе дипкорпуса, передает ТАСС. 

«Не будучи экспертом в монетарных вопросах, могу сказать, что у многих государств возникают очевидные ощущения, что доллар ненадежен и его капризное поведение в будущем каждый может почувствовать на себе», — сказал Лавров. 

В январе 2022 г. глава российского МИД уже говорил о рисках использования доллара. Тогда он подчеркнул, что Россия намерена сократить зависимость от американского доллара, так как валюта ненадежна. «Американцы нам в этом активно помогают, потому, что делают все, чтобы подорвать доверие к этой валюте и сделать ее рискованной для международных расчетов вообще — не только для Российской Федерации, но и любой другой страны мира», — пояснил министр.   

Ранее о «потере позиций» доллара заявил и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он считает, что процесс дедолларизации уже запущен и остановить его не получится. Володин перечислил пять причин ослабления валюты. Спикер Госдумы в том числе указал на сомнения других стран о сохранности своих денег. По его словам, доллар часто используют как «инструмент политической борьбы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных