Лавров заявил о «ненадежности доллара»

В январе 2022 г. глава российского МИД уже говорил о рисках использования доллара. Тогда он подчеркнул, что Россия намерена сократить зависимость от американского доллара, так как валюта ненадежна. «Американцы нам в этом активно помогают, потому, что делают все, чтобы подорвать доверие к этой валюте и сделать ее рискованной для международных расчетов вообще — не только для Российской Федерации, но и любой другой страны мира», — пояснил министр.