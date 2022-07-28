Пресс-секретарь президента США поспорила с журналистом об экономической ситуации

«Потому что это не определение. <…> Я могу говорить о том, что он сказал вчера перед всеми вами. <…> Есть много факторов, экономических факторов и индикаторов, которые следует учитывать. А я скажу, что хрестоматийное определение рецессии – не два отрицательных квартала по ВВП», – заявила Жан-Пьер.