Пресс-секретарь президента США поспорила с журналистом об экономической ситуации
Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер поспорила с журналистом на брифинге Белого дома об экономической ситуации в Соединенных Штатах, сообщили РИА «Новости».
Журналист попросил пресс-секретаря объяснить противоречие слов главы Национального экономического совета Брайана Диза, который в 2008 г. утверждал, что два квартала отрицательного роста ВВП – это экономический спад, а в июле 2022 г. сказал, что это не является техническим определением рецессии. Журналист уточнил, почему официальные представители Белого дома пытаются дать новое определение рецессии, «если дела идут настолько великолепно», и пытаются убедить в этом СМИ.
«Потому что это не определение. <…> Я могу говорить о том, что он сказал вчера перед всеми вами. <…> Есть много факторов, экономических факторов и индикаторов, которые следует учитывать. А я скажу, что хрестоматийное определение рецессии – не два отрицательных квартала по ВВП», – заявила Жан-Пьер.
По предварительной оценке министерства торговли США, внутренний валовый продукт (ВВП) страны опустился на 0,9% во II квартале в годовом исчислении. Спад американской экономики продолжается уже два квартала. По итогам I квартала он составил 1,4%. Президент страны Джо Байден заявил, что спад экономики «неудивителен» после рекордного прошлогоднего роста и на фоне попыток Федеральной резервной системы (ФРС) снизить инфляцию. Также ранее глава минфина США Джанет Йеллен подчеркивала, что признаков рецессии нет.
27 июля ФРС США объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов – до 2,25-2,5% годовых. Это повышение ставки стало четвертым по счету за последние полгода. В марте регулятор впервые с 2018 г. повысил ставку на 0,25 процентного пункта — до 0,25–0,5% годовых. Следующее повышение состоялось в начале мая — сразу на 0,5 п. п. до 0,75–1%. В последний раз ФРС повысила ставку 15 июня на 75 б. п. до 1,5-1,75% годовых. Это стало самым большим повышением с 1994 г.