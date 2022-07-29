Песков заявил, что дату прямой линии с Путиным определят не раньше сентября

Ранее Песков заявлял, что прямая линия с Владимиром Путиным обязательно состоится в этом году, уже идет предварительная подготовка к ней. Позднее он отметил, что формат мероприятия пока не установлен. В частности, журналистов интересовало, будут ли в студии гости и прямые включения из городов. Пресс-секретарь уточнил, что все будет зависеть от ситуации с коронавирусом и рекомендаций Роспотребнадзора.