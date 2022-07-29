Песков заявил, что дату прямой линии с Путиным определят не раньше сентября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сроки проведения прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, она состоится не раньше осени, а точную дату определят в сентябре.
Песков пояснил, что в начале лета прямую линию не удалось провести из-за напряженного графика. «Начало сентября, первая половина сентября — начало сезона: и политического сезона, и в целом оживление внутренней жизни после летнего периода. А потом обязательно будет назначена дата, и мы проинформируем вас соответствующим образом», — добавил представитель президента (цитата по ТАСС).
Журналисты уточнили, стоит ли ожидать прямую линию уже в сентябре этого года. Песков еще раз подчеркнул, что в начале месяца обычно только наблюдается «возобновление всех процессов». С датой, по его словам, определятся позже.
Ранее Песков заявлял, что прямая линия с Владимиром Путиным обязательно состоится в этом году, уже идет предварительная подготовка к ней. Позднее он отметил, что формат мероприятия пока не установлен. В частности, журналистов интересовало, будут ли в студии гости и прямые включения из городов. Пресс-секретарь уточнил, что все будет зависеть от ситуации с коронавирусом и рекомендаций Роспотребнадзора.
«Прямая линия с Владимиром Путиным» — это формат, в котором президент в прямом эфире отвечает на вопросы россиян. Впервые прямую линию провели в 2001 г., затем она проходила каждый год, кроме 2004 и 2012 гг. В 2021 г. трансляция продлилась чуть более четырех часов. За это время президент ответил на 81 вопрос.
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