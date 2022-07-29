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Швейцарский банк заблокировал счет постпреда России при ООН Гатилова

Ведомости

Один из банков в Швейцарии заблокировал личный счет постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Геннадия Гатилова, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на постпредство.

В дипмиссии заявили, что проблемы, которые возникли при утрате Швейцарией нейтралитета, не ограничились двусторонней повесткой и коснулись бытовой жизни постпредства. Дипломаты отметили, что несколько банков, компаний по страхованию и техобслуживанию автомобилей, с которыми постпредство давно сотрудничало, отказались от существующих контрактов, прямо говоря, что это «потому что мы из России».

«Даже личный счет в местном банке постпреда России в Женеве, который использовался в том числе для покрытия медицинских расходов, был заблокирован», — добавили дипломаты. По их словам, счет был заблокирован «в связи с официальным статусом руководителя дипмиссии».

В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Bank of America закрыл счета генконсульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке. Затем официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что госдепартамент США пообещал помочь консульствам открыть новые банковские счета, чтобы избежать неприятностей для дипмиссии США в Москве.

13 мая посол России в Варшаве Сергей Андреев рассказал, что по решению прокурора Польши счета посольства России в стране были заблокированы до 2 сентября. В ответ Москва заблокировала счета посольства Польши в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных