Швейцарский банк заблокировал счет постпреда России при ООН Гатилова

В дипмиссии заявили, что проблемы, которые возникли при утрате Швейцарией нейтралитета, не ограничились двусторонней повесткой и коснулись бытовой жизни постпредства. Дипломаты отметили, что несколько банков, компаний по страхованию и техобслуживанию автомобилей, с которыми постпредство давно сотрудничало, отказались от существующих контрактов, прямо говоря, что это «потому что мы из России».