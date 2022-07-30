Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Ломаковка

Накануне губернатор сообщил об обстреле ВСУ села Сачковичи в Климовском районе, который граничит с Черниговской областью Украины и Гомельской областью Белоруссии. Тогда обошлось без пострадавших и разрушений. Глава региона позднее уточнил, что военные подразделения Вооруженных сил РФ «нанесли ответный удар по ВСУ в рамках выполнения боевых задач».