Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Ломаковка
Село Ломаковка Брянской области подверглось обстрелу со стороны Украины, повреждены несколько домовладений, сообщил в субботу губернатор региона Александр Богомаз.
«Сегодня утром с территории Украины был произведен артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате обстрела повреждены электрическая подстанция и несколько домовладений. На месте работают оперативные службы», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Накануне губернатор сообщил об обстреле ВСУ села Сачковичи в Климовском районе, который граничит с Черниговской областью Украины и Гомельской областью Белоруссии. Тогда обошлось без пострадавших и разрушений. Глава региона позднее уточнил, что военные подразделения Вооруженных сил РФ «нанесли ответный удар по ВСУ в рамках выполнения боевых задач».
26 июля стало известно о погибшем в результате атаки украинского квадрокоптера в Брянской области. Беспилотник сбросил взрывное устройство на пункт пропуска «Троебортное». 9 июля на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало взрывное устройство, рассказывал Богомаз.