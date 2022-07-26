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Губернатор Брянской области сообщил о гибели пострадавшего при атаке со стороны Украины

Ведомости

В результате атаки украинского квадрокоптера в Брянской области скончался один человек, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Ранее сегодня глава региона рассказал, что беспилотник сбросил взрывное устройство на пункт пропуска «Троебортное», в результате чего пострадали четыре человека.

«По уточненной информации, в результате инцидента в Севском районе взрывное устройство было сброшено на СВХ (склад временного хранения), находящийся в непосредственной близости от таможенного пункта МАПП "Троебортное". К сожалению, один из пострадавших скончался», – сообщил он.

19 июля Богомаз сообщал о двух обстрелах территории региона. В первый раз было обстреляно село Новые Юрковичи, в результате был поврежден участок автомобильной дороги, но никто из людей не пострадал. Позднее обстрелу подверглось село Ломаковка. Никто из местных жителей не пострадал; были повреждены объекты на пункте пропуска Ломаковка и четыре пролета линий электропередачи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных