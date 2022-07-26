Губернатор Брянской области сообщил о гибели пострадавшего при атаке со стороны Украины
В результате атаки украинского квадрокоптера в Брянской области скончался один человек, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Ранее сегодня глава региона рассказал, что беспилотник сбросил взрывное устройство на пункт пропуска «Троебортное», в результате чего пострадали четыре человека.
«По уточненной информации, в результате инцидента в Севском районе взрывное устройство было сброшено на СВХ (склад временного хранения), находящийся в непосредственной близости от таможенного пункта МАПП "Троебортное". К сожалению, один из пострадавших скончался», – сообщил он.
19 июля Богомаз сообщал о двух обстрелах территории региона. В первый раз было обстреляно село Новые Юрковичи, в результате был поврежден участок автомобильной дороги, но никто из людей не пострадал. Позднее обстрелу подверглось село Ломаковка. Никто из местных жителей не пострадал; были повреждены объекты на пункте пропуска Ломаковка и четыре пролета линий электропередачи.
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