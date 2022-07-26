Губернатор Брянской области сообщил о гибели пострадавшего при атаке со стороны Украины

19 июля Богомаз сообщал о двух обстрелах территории региона. В первый раз было обстреляно село Новые Юрковичи, в результате был поврежден участок автомобильной дороги, но никто из людей не пострадал. Позднее обстрелу подверглось село Ломаковка. Никто из местных жителей не пострадал; были повреждены объекты на пункте пропуска Ломаковка и четыре пролета линий электропередачи.