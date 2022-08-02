Страны G7 хотят запретить все услуги по морской перевозке российской нефти
Страны G7 рассматривают возможность запрета на оказание всех услуг, связанных с морской перевозкой российской нефти, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заявление стран-участников.
«Мы по-прежнему привержены рассмотрению целого ряда подходов, включая варианты всеобъемлющего запрета на все услуги, которые позволяют транспортировать российскую морскую сырую нефть и нефтепродукты по всему миру, если только нефть не закупается по цене или ниже той, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами», – сказано в сообщении «большой семерки».
Также G7 ищет механизмы, которые позволят уязвимым странам сохранить доступ к российским энергоносителям в случае введения ограничений.
По итогам прошедшего саммита G7 в Мадриде страны сделали совместное заявление о планах установить потолок цен на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители. 14 июля министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон хочет установить такую цену на нефть, чтобы России было выгодно ее добывать. По данным Bloomberg, западные союзники обсуждают диапазон от $40 до $60 за баррель. 27 июля агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя G7 сообщило, что механизм ограничения цен на экспортируемую из России нефть может быть запущен к 5 декабря.
Также сенаторы-республиканцы США внесли на рассмотрение законопроект, в котором предлагается ввести штрафные санкции для компаний, которые страхуют или регистрируют танкеры, перевозящие нефть или сжиженный природный газ из России в Китай, сообщило агентство Bloomberg. При этом Великобритания и Евросоюз ослабили ограничительные меры в отношении России по торговле нефтью. Еще в июне Запад собирался ввести запрет на предоставление услуг судам с российской нефтью, но теперь решил отложить планы, сообщила газета Financial Times.
Ранее США, Канада и Великобритания ввели эмбарго на российскую нефть.