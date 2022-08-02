Страны G7 хотят запретить все услуги по морской перевозке российской нефти

По итогам прошедшего саммита G7 в Мадриде страны сделали совместное заявление о планах установить потолок цен на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители. 14 июля министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон хочет установить такую цену на нефть, чтобы России было выгодно ее добывать. По данным Bloomberg, западные союзники обсуждают диапазон от $40 до $60 за баррель. 27 июля агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя G7 сообщило, что механизм ограничения цен на экспортируемую из России нефть может быть запущен к 5 декабря.