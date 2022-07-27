Сенаторы США предложили ввести санкции против закупки Китаем нефти в России
Сенаторы-республиканцы США внесли на рассмотрение законопроект, в котором предлагается ввести штрафные санкции для компаний, которые страхуют или регистрируют танкеры, перевозящие нефть или сжиженный природный газ из России в Китай, сообщило агентство Bloomberg.
Один из авторов законопроекта сенатор Марко Рубио пояснил, что Китай, покупая российские энергоносители, поддерживает военные действия на Украине. «Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающая им в этих усилиях, должна столкнуться с серьезными последствиями», — отметил он.
Импорт российской нефти в Китай в этом году резко вырос, потому что после отказа ЕС от закупок нефти в России Москве пришлось переориентировать ее поставки и продавать со скидкой. Эмбарго ЕС на закупки российской нефти вступит в силу в декабре этого года. Также страны G7 обсуждают установление максимальной цены на российскую нефть на мировом рынке: по данным Bloomberg, в начале июля обсуждался диапазон в $40-60 за баррель.
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