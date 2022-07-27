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Экономика

Сенаторы США предложили ввести санкции против закупки Китаем нефти в России

Ведомости

Сенаторы-республиканцы США внесли на рассмотрение законопроект, в котором предлагается ввести штрафные санкции для компаний, которые страхуют или регистрируют танкеры, перевозящие нефть или сжиженный природный газ из России в Китай, сообщило агентство Bloomberg.

Один из авторов законопроекта сенатор Марко Рубио пояснил, что Китай, покупая российские энергоносители, поддерживает военные действия на Украине. «Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающая им в этих усилиях, должна столкнуться с серьезными последствиями», — отметил он.

Импорт российской нефти в Китай в этом году резко вырос, потому что после отказа ЕС от закупок нефти в России Москве пришлось переориентировать ее поставки и продавать со скидкой. Эмбарго ЕС на закупки российской нефти вступит в силу в декабре этого года. Также страны G7 обсуждают установление максимальной цены на российскую нефть на мировом рынке: по данным Bloomberg, в начале июля обсуждался диапазон в $40-60 за баррель.

25 июля «Газпром» сообщил, что поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» обновили рекорд суточного объема. По данным компании, в июле объем поставок в сутки регулярно превышает контрактные количества, однако конкретные показатели «Газпром» не раскрыл.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных