Нуланд: США и союзники нуждаются в поставках нефти из России на мировые рынки

По итогам встречи в Тегеране с лидерами Ирана и Турции президент России Владимир Путин заявил, что западные страны в случае с нефтью «наступают на те же грабли», что и с поставками российского газа – по его мнению, в случае ограничений объемов и стоимости цены на нефть сильно вырастут.