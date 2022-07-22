Нуланд: США и союзники нуждаются в поставках нефти из России на мировые рынки
США и их союзники нуждаются в поставках российской нефти на мировые рынки, поскольку при ее отсутствии стоимость энергоносителей вновь вырастет, заявила на форуме, организованном на площадке Аспенского института, заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд. Об этом сообщили РИА «Новости».
«Нам необходимо видеть присутствие российской нефти на мировом рынке, в противном случае ее нехватка приведет к новому росту цен», – сказала она.
Нуланд еще раз напомнила, что ограничение предельной цены на российскую нефть должно быть таким, чтобы доходы Москвы сократились, но стране было выгодно и дальше продолжать добычу.
Лидеры стран G7 по итогам саммита в Мадриде заявили, что планируют ограничить цены на российскую нефть. Такую меру они хотят принять для снижения доходов России от ее продажи и стабилизации цен на энергоносители. Вице-премьер России Александр Новак отмечал, что это решение вызовет дисбаланс на рынке и рост котировок.
Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co предполагают, что нефть может подорожать до $380 за баррель, если санкции США и Европы заставят Россию нанести «ответный удар» по добыче нефти. 3 июля премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что стоимость российской нефти может быть снижена в два раза.
6 июля Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что США и союзники обсуждают возможность ограничить цену на российскую нефть в размере от $40 до $60 за баррель. При этом администрация Джо Байдена считает ограничение в $40 слишком низким, поскольку это может привести к очередному скачку цен на нефть из-за плохо просчитанных мер.
По итогам встречи в Тегеране с лидерами Ирана и Турции президент России Владимир Путин заявил, что западные страны в случае с нефтью «наступают на те же грабли», что и с поставками российского газа – по его мнению, в случае ограничений объемов и стоимости цены на нефть сильно вырастут.
20 июля Новак подтвердил, что Россия не будет работать в убыток и прекратит поставки нефти на мировые рынки в том случае, если затраты на добычу будут выше предельной цены, которую обсуждают лидеры стран G7.
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