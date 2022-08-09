Импорт российских товаров в США упал в июне в 1,7 раза
В июне импорт российских товаров в США упал в 1,7 раза до $661,1 млн с $1,12 млрд в мае, следует из данных, опубликованных Бюро переписей США (Census Bureau). Этот показатель сравним с 2004 г., когда импорт составлял $653,5 млн.
Также упал объем американского экспорта в Россию до $58 млн в июне с $77,4 млн в мае. Более низкое значение было достигнуто только в январе 1992 г., когда экспорт составил $1,3 млн.
12 октября 2021 г. сообщалось, что российский экспорт в США вырос по итогам января — июля на 60% в годовом выражении и достиг почти $10 млрд. При этом импорт из США увеличился на 25% и превысил $16 млрд. Товарооборот России и США демонстрировал устойчивую тенденцию роста, отмечал премьер-министр Михаил Мишустин.
Однако после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля страны Запада, в том числе США, ЕС, Канада и Великобритания начали вводить санкции в отношении России. В результате чего в марте экспорт товаров США в Россию в марте резко упал почти в пять раз до $101,1 млн против $497,5 млн в феврале 2022 года и $476,3 млн за март 2021 г, сообщал РБК со ссылкой на данные Бюро переписей США. Всего против России было введено семь пакетов санкций, 20 июля ЕС утвердили последний пакет, куда вошел запрет на импорт российского золота и были введены новые меры экспортного контроля. Для России продажа золота за рубеж — второй по ценности экспортный поток после энергоносителей.
Также с 10 августа вступит в силу запрет на закупки российского угля, который был введен в пятом пакете санкций. Страны ЕС заявили о готовности соблюсти эмбарго, несмотря на энергетический кризис. 10 августа запрет на импорт российского угля вступит в силу также в Великобритании.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса