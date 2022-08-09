Импорт российских товаров в США упал в июне в 1,7 раза

Однако после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля страны Запада, в том числе США, ЕС, Канада и Великобритания начали вводить санкции в отношении России. В результате чего в марте экспорт товаров США в Россию в марте резко упал почти в пять раз до $101,1 млн против $497,5 млн в феврале 2022 года и $476,3 млн за март 2021 г, сообщал РБК со ссылкой на данные Бюро переписей США. Всего против России было введено семь пакетов санкций, 20 июля ЕС утвердили последний пакет, куда вошел запрет на импорт российского золота и были введены новые меры экспортного контроля. Для России продажа золота за рубеж — второй по ценности экспортный поток после энергоносителей.