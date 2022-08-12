Трамп назвал обыск в своей резиденции рейдом
Бывший президент США Дональд Трамп назвал обыск в своей резиденции в Мар-а-Лаго, штат Флорида, «не американским, необоснованным и ненужным рейдом и проникновением в мой дом», передает его слова Associated Press.
Также он призвал опубликовать ордер на обыск и опись всего изъятого имущества. «Я не только не буду возражать против обнародования документов, я иду еще дальше, призывая к их немедленному обнародованию», — сказал Трамп.
Также в министерстве юстиции США предложили опубликовать ордер и опись всего изъятого имущества в условиях повышенного интереса общественности к произошедшему. Еще одним основанием является тот факт, что Трамп сам публично объявил о проведении обысков в его имении. Однако сейчас неясно, какой объем информации будут содержать документы в случае обнародования и будут ли они включать письменные показания ФБР, которые предположительно изложат подробную фактическую основу для расследования.
Обыск в имении Трампа прошел 8 августа. Бывший президент отметил его неуместность и пожаловался, что агенты ФБР взломали его сейф. По данным американских СМИ, обыск был связан с документами, которые Трамп забрал с собой после ухода из Белого дома. Речь идет о 15 коробках с документами, которые содержат информацию о национальной безопасности: национальный архив США просил Трампа вернуть их «в течение многих месяцев» и в итоге обратился к ФБР. Впоследствии они были возвращены, но, по данным СМИ, минюст все же инициировал выдачу ордера на обыск, чтобы сотрудники ФБР убедились в том, что в имении не осталось увезенных документов.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что документы, которые ФБР искало в его имении, содержали секретные материалы, связанные в том числе с ядерным оружием. При этом собеседники издания не сказали, какому государству принадлежит ядерное оружие, какого рода информацию искали агенты и нашли ли они ее в результате.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса