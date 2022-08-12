Трамп назвал обыск в своей резиденции рейдом

Обыск в имении Трампа прошел 8 августа. Бывший президент отметил его неуместность и пожаловался, что агенты ФБР взломали его сейф. По данным американских СМИ, обыск был связан с документами, которые Трамп забрал с собой после ухода из Белого дома. Речь идет о 15 коробках с документами, которые содержат информацию о национальной безопасности: национальный архив США просил Трампа вернуть их «в течение многих месяцев» и в итоге обратился к ФБР. Впоследствии они были возвращены, но, по данным СМИ, минюст все же инициировал выдачу ордера на обыск, чтобы сотрудники ФБР убедились в том, что в имении не осталось увезенных документов.