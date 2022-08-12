МИД: позиция генсека ООН по обстрелам Запорожской АЭС вызывает вопросы

По словам представителя российского МИДа, именно руководство ООН следует винить за срыв запланированной в июне миссии МАГАТЭ. Захарова отметила, что интерес западных делегаций к идее демилитаризации ЗАЭС и прилегающих к ней территорий свидетельствует об отсутствии желания анализировать ситуацию и стремлении «валить все беды и угрозы на Россию». В МИДе также считают, что попыткам стран Запада игнорировать факты обстрела ЗАЭС и Энергодара нет оправдания.