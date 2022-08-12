МИД: позиция генсека ООН по обстрелам Запорожской АЭС вызывает вопросы
Позиция генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по кризисной ситуации вокруг Запорожской АЭС продолжает вызывать вопросы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Продолжает вызывать вопросы позиция генсекретаря ООН. Никаких сигналов украинскому руководству с его стороны так и не прозвучало. Признать реальность он или не способен, или не хочет. Иначе как объяснить проявляемое им безволие, граничащее с попустительством украинским атакам на ЗАЭС?» – сказала Захарова.
По словам представителя российского МИДа, именно руководство ООН следует винить за срыв запланированной в июне миссии МАГАТЭ. Захарова отметила, что интерес западных делегаций к идее демилитаризации ЗАЭС и прилегающих к ней территорий свидетельствует об отсутствии желания анализировать ситуацию и стремлении «валить все беды и угрозы на Россию». В МИДе также считают, что попыткам стран Запада игнорировать факты обстрела ЗАЭС и Энергодара нет оправдания.
«Складывается впечатление, что, как бы далеко ни зашел режим В. Зеленского, ему на Западе заранее готовы списать все грехи, даже если среди жертв в итоге окажутся жители Европы», – добавила она.
11 августа по запросу России прошло заседание Совбеза ООН, на котором обсуждалась тема обстрелов ЗАЭС. Гутерриш, в частности, заявил о необходимости согласовать безопасный периметр вокруг ЗАЭС, поскольку подобный объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции. По словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, на встрече никто не поддержал украинскую версию происходящего вокруг станции.
После начала спецоперации Украина неоднократно наносила удары по территории станции. 5 августа ВГА региона сообщила об очередной атаке ВСУ на ЗАЭС. В результате были повреждены две линии электропередачи и водопровод. Минобороны России назвало действия Украины «ядерным терроризмом».
Атаки продолжились 7 и 11 августа. Вчера украинские военные нанесли удары по Запорожской АЭС с применением РСЗО и тяжелой артиллерии.
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