Мантуров назвал разбор самолетов на запчасти международной практикой
Вице-премьер РФ и глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что практика разбора самолетов на запчасти практикуется во всем мире, а не только в российской авиации, пишет «РИА Новости» со ссылкой на слова политика, сказанные им в рамках сессии на форуме «Армия-2022».
«То, что вы сказали по перестановке [запчастей], на самом деле это выдумка не нашей российской авиации, которая эксплуатирует технику, это мировая практика для того, чтобы обеспечить ритмичность обслуживания и эксплуатации самолетов», – сказал Мантуров.
Также он добавил, что если есть возможность использовать запчасти с другого самолета, пока остальные детали приходят, то это может обеспечить выполнение оперативного рейса. «Как я хочу еще раз повторить – это не российская практика, а международная», – заключил вице-премьер.
После начала специальной военной операции на Украине страны ЕС ввели санкции против России, которые в том числе затронули авиационную отрасль. Помимо расторжения и невозможности заключения договоров лизинга самолетов также было запрещено продавать запчасти российским авиаперевозчикам, проводить ремонт и оказывать страховые услуги.
17 июля Юрий Борисов, занимавший тогда пост вице-премьера, допустил, что часть иностранных самолетов в России может быть разобрана из-за деградации авиапарка. Он добавил, что в течение этого пятилетнего периода присутствуют риски для безопасности их эксплуатации.
9 августа агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», стали разбирать самолеты, чтобы обеспечить запчастями другие воздушные суда. Собеседник агентства отмечал, что самолеты Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350 (оба эксплуатируются «Аэрофлотом») находились на тот момент на земле и разбирались.
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