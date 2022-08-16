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Мантуров назвал разбор самолетов на запчасти международной практикой

Ведомости

Вице-премьер РФ и глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что практика разбора самолетов на запчасти практикуется во всем мире, а не только в российской авиации, пишет «РИА Новости» со ссылкой на слова политика, сказанные им в рамках сессии на форуме «Армия-2022».

«То, что вы сказали по перестановке [запчастей], на самом деле это выдумка не нашей российской авиации, которая эксплуатирует технику, это мировая практика для того, чтобы обеспечить ритмичность обслуживания и эксплуатации самолетов», – сказал Мантуров.

Также он добавил, что если есть возможность использовать запчасти с другого самолета, пока остальные детали приходят, то это может обеспечить выполнение оперативного рейса. «Как я хочу еще раз повторить – это не российская практика, а международная», – заключил вице-премьер.

После начала специальной военной операции на Украине страны ЕС ввели санкции против России, которые в том числе затронули авиационную отрасль. Помимо расторжения и невозможности заключения договоров лизинга самолетов также было запрещено продавать запчасти российским авиаперевозчикам, проводить ремонт и оказывать страховые услуги.

17 июля Юрий Борисов, занимавший тогда пост вице-премьера, допустил, что часть иностранных самолетов в России может быть разобрана из-за деградации авиапарка. Он добавил, что в течение этого пятилетнего периода присутствуют риски для безопасности их эксплуатации.

9 августа агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», стали разбирать самолеты, чтобы обеспечить запчастями другие воздушные суда. Собеседник агентства отмечал, что самолеты Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350 (оба эксплуатируются «Аэрофлотом») находились на тот момент на земле и разбирались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных