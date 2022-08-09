Reuters: российские авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти
По словам одного из собеседников агентства, самолеты Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350 (оба эксплуатируются «Аэрофлотом») в настоящее время находятся на земле и разбираются. Уточняется, что Airbus A350 почти новый.
Reuters также ссылается на информацию базы данных для отслеживания самолетов Flightradar24. Согласно ей, 15% лайнеров из авиапарка «Аэрофлота» не взлетали с конца июля. При этом три из семи самолетов Airbus A350 не поднимались в воздух последние три месяца.
Также оборудование было изъято с нескольких самолетов Boeing 737 и Airbus A320 «Аэрофлота», утверждает источник. Дело в том, что авиакомпании требуется больше запчастей для других самолетов тех же моделей.
Министерство транспорта России и «Аэрофлот» на запросы Reuters не ответили.
После начала спецоперации России на Украине страны Евросоюза ввели санкции против России, затронувшие авиаотрасль. Помимо расторжения и невозможности заключения договоров лизинга самолетов, также было запрещено продавать запчасти российским авиаперевозчикам, проводить ремонт и оказывать страховые услуги.
В июне зампред правительства РФ Юрий Борисов (сейчас — глава «Роскосмоса») допускал, что часть иностранного авиапарка может быть разобрана, чтобы обеспечить полеты еще как минимум на пять лет.
В конце июля Евросоюз решил снять запрет на часть товаров и услуг для авиационной отрасли в той мере, в какой это нужно для обеспечения работы Международной организации гражданской авиации.
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