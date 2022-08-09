Reuters: российские авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти

Reuters также ссылается на информацию базы данных для отслеживания самолетов Flightradar24. Согласно ей, 15% лайнеров из авиапарка «Аэрофлота» не взлетали с конца июля. При этом три из семи самолетов Airbus A350 не поднимались в воздух последние три месяца.