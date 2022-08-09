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Reuters: российские авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти

Ведомости

Российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», стали разбирать самолеты, чтобы обеспечить запчастями другие воздушные суда. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли.

По словам одного из собеседников агентства, самолеты Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350 (оба эксплуатируются «Аэрофлотом») в настоящее время находятся на земле и разбираются. Уточняется, что Airbus A350 почти новый.

Reuters также ссылается на информацию базы данных для отслеживания самолетов Flightradar24. Согласно ей, 15% лайнеров из авиапарка «Аэрофлота» не взлетали с конца июля. При этом три из семи самолетов Airbus A350 не поднимались в воздух последние три месяца.

Также оборудование было изъято с нескольких самолетов Boeing 737 и Airbus A320 «Аэрофлота», утверждает источник. Дело в том, что авиакомпании требуется больше запчастей для других самолетов тех же моделей.

Министерство транспорта России и «Аэрофлот» на запросы Reuters не ответили.

После начала спецоперации России на Украине страны Евросоюза ввели санкции против России, затронувшие авиаотрасль. Помимо расторжения и невозможности заключения договоров лизинга самолетов, также было запрещено продавать запчасти российским авиаперевозчикам, проводить ремонт и оказывать страховые услуги.

В июне зампред правительства РФ Юрий Борисов (сейчас — глава «Роскосмоса») допускал, что часть иностранного авиапарка может быть разобрана, чтобы обеспечить полеты еще как минимум на пять лет.

В конце июля Евросоюз решил снять запрет на часть товаров и услуг для авиационной отрасли в той мере, в какой это нужно для обеспечения работы Международной организации гражданской авиации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных