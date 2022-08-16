Шойгу: спецоперация развеяла миф о «супероружии» Запада

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. В ответ западные страны ввели против России санкции и начали оказывать военную помощь Украине. Так, в начале августа на Украине сообщили о прибытии в страну Mars II из Германии. США уже выделили несколько миллиардов долларов на оказание Украине военной помощи, поставив стране в том числе РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS.