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Шойгу: спецоперация развеяла миф о «супероружии» Запада

Ведомости

Спецоперация России на Украине позволила развеять миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности.

«Специальная военная операция развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте», — сказал Шойгу (цитата по «РИА Новости»). Министр подчеркнул, что это оружие не оказало серьезного влияния на военные действия.

Он уточнил, что изначально западные страны заявляли о противотанковых комплексах Javelin и «неких уникальных беспилотниках». А в последнее время, говоря о мощном оружии, Запад имеет в виду РСЗО HIMARS и дальнобойные гаубицы. Однако, как отметил Шойгу, все это вооружение проигрывает в боях российскому.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. В ответ западные страны ввели против России санкции и начали оказывать военную помощь Украине. Так, в начале августа на Украине сообщили о прибытии в страну Mars II из Германии. США уже выделили несколько миллиардов долларов на оказание Украине военной помощи, поставив стране в том числе РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS.

Минобороны России регулярно докладывает об уничтожении иностранного оружия. В частности, в начале августа в Черкасской области военные уничтожили 300 снарядов для HIMARS. До этого ведомство сообщало о ликвидации двух таких установок на территории завода в Харькове.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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