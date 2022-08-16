Шойгу: спецоперация развеяла миф о «супероружии» Запада
Спецоперация России на Украине позволила развеять миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности.
«Специальная военная операция развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте», — сказал Шойгу (цитата по «РИА Новости»). Министр подчеркнул, что это оружие не оказало серьезного влияния на военные действия.
Он уточнил, что изначально западные страны заявляли о противотанковых комплексах Javelin и «неких уникальных беспилотниках». А в последнее время, говоря о мощном оружии, Запад имеет в виду РСЗО HIMARS и дальнобойные гаубицы. Однако, как отметил Шойгу, все это вооружение проигрывает в боях российскому.
Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. В ответ западные страны ввели против России санкции и начали оказывать военную помощь Украине. Так, в начале августа на Украине сообщили о прибытии в страну Mars II из Германии. США уже выделили несколько миллиардов долларов на оказание Украине военной помощи, поставив стране в том числе РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS.
Минобороны России регулярно докладывает об уничтожении иностранного оружия. В частности, в начале августа в Черкасской области военные уничтожили 300 снарядов для HIMARS. До этого ведомство сообщало о ликвидации двух таких установок на территории завода в Харькове.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса