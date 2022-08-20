Аксенов сообщил о поражении системами ПВО всех целей над Крымом
Системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно поразили все цели над Крымом, сообщил в своем Telegram-канале глава полуострова Сергей Аксенов.
Изначально Аксенов сообщил о срабатывании системы ПВО в Западном Крыму. «Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет. Наши военные четко, профессионально и эффективно выполняют свои задачи», — написал глава республики.
Спустя два часа он заявил, что системы ПВО «успешно поразили все цели над Крымом».
Утром в субботу в Севастополе был сбит беспилотник, сообщал губернатор Михаил Развозжаев. БПЛА упал на крышу штаба Черноморского флота, никто не пострадал.
16 августа около села Майское Джанкойского района Крыма после серии взрывов загорелась трансформаторная подстанция. Аксенов сообщал, что причиной возгорания стала детонация боеприпасов, однако впоследствии в Минобороны России объяснили взрывы на военном складе диверсией. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия. В результате взрыва были повреждены военный склад, а также линии электропередачи, электростанция, железнодорожные пути и несколько жилых домов.
Утром 31 июля штаб Черноморского флота в Севастополе был атакован беспилотником, пострадали шесть человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и пп. «а», «е» ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом) после взрыва беспилотника на территории штаба.