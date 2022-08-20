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Аксенов сообщил о поражении системами ПВО всех целей над Крымом

Ведомости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно поразили все цели над Крымом, сообщил в своем Telegram-канале глава полуострова Сергей Аксенов.

Изначально Аксенов сообщил о срабатывании системы ПВО в Западном Крыму. «Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет. Наши военные четко, профессионально и эффективно выполняют свои задачи», — написал глава республики.

Спустя два часа он заявил, что системы ПВО «успешно поразили все цели над Крымом».

Утром в субботу в Севастополе был сбит беспилотник, сообщал губернатор Михаил Развозжаев. БПЛА упал на крышу штаба Черноморского флота, никто не пострадал.

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16 августа около села Майское Джанкойского района Крыма после серии взрывов загорелась трансформаторная подстанция. Аксенов сообщал, что причиной возгорания стала детонация боеприпасов, однако впоследствии в Минобороны России объяснили взрывы на военном складе диверсией. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия. В результате взрыва были повреждены военный склад, а также линии электропередачи, электростанция, железнодорожные пути и несколько жилых домов.

Утром 31 июля штаб Черноморского флота в Севастополе был атакован беспилотником, пострадали шесть человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и пп. «а», «е» ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом) после взрыва беспилотника на территории штаба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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