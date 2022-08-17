Глава Крыма предупредил о риске новых возгораний и взрывов в Джанкойском районе

«Только что с квадрокоптера мы смотрели, там еще тлеют два небольших очага, то есть [существуют] риски возгорания и детонации. По обстановке последняя детонация была в 08:15 – 08:20», — заявил Аксенов, добавив, что для тушения пожара будет привлечена авиация.