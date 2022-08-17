Глава Крыма предупредил о риске новых возгораний и взрывов в Джанкойском районе
В Джанкойском районе Крыма зафиксированы два тлеющих очага возгорания, которые сохраняют риски новых взрывов и возгораний, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.
«Только что с квадрокоптера мы смотрели, там еще тлеют два небольших очага, то есть [существуют] риски возгорания и детонации. По обстановке последняя детонация была в 08:15 – 08:20», — заявил Аксенов, добавив, что для тушения пожара будет привлечена авиация.
Глава Крыма отметил, что вертолет будет поднимать люльку с водой с Северо-Крымского канала. «Надеемся, что к 14:00 возгорания будут ликвидированы», – заявил он.
16 августа около села Майское Джанкойского района загорелась трансформаторная подстанция. Пожар начался после взрывов. На место происшествия прибыл глава Крыма Сергей Аксенов. Он сообщил, что причиной возгорания стала детонация боеприпасов.
Впоследствии в Минобороны России сказали, что причиной взрывов на военном складе стала диверсия. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия. Уточнялось, что в результате взрыва были повреждены военный склад, а также линии электропередачи, электростанция, железнодорожные пути и несколько жилых домов.
17 августа глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко сказала, что разрывы боеприпасов из-за диверсии на военном складе на севере Крыма прекратились. Она уточнила, что совещание по ликвидации последствий ЧС еще не проведено, комиссия также пока не приступила к оценке ущерба от вчерашних взрывов.
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