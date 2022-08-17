Глава Джанкойского района сообщила о прекращении разрывов боеприпасов на севере Крыма

«Да, все спокойно», — сказала Федоренко, отвечая на вопрос, прекратились ли разрывы. Она уточнила, что совещание по ликвидации последствий ЧС еще не проведено. Также комиссия пока не приступила к оценке ущерба от вчерашних взрывов.