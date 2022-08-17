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Глава Джанкойского района сообщила о прекращении разрывов боеприпасов на севере Крыма

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Разрывы боеприпасов из-за диверсии на военном складе на севере Крыма прекратились. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Джанкойского района Инну Федоренко.

«Да, все спокойно», — сказала Федоренко, отвечая на вопрос, прекратились ли разрывы. Она уточнила, что совещание по ликвидации последствий ЧС еще не проведено. Также комиссия пока не приступила к оценке ущерба от вчерашних взрывов.

16 августа около села Майское Джанкойского района загорелась трансформаторная подстанция. Пожар начался после взрывов. На место происшествия прибыл глава Крыма Сергей Аксенов. Он сообщил, что причиной возгорания стала детонация боеприпасов. По его данным, пострадали два человека.

Позже в Минобороны России заявили, что на военном складе произошла диверсия. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия. Уточнялось, что в результате взрыва были повреждены военный склад, а также линии электропередачи, электростанция, железнодорожные пути и несколько жилых домов. Движение поездов также было ограничено.

После происшествия власти Крыма расширили зону действия введенного ранее режима ЧС. Теперь он действует и на севере Крыма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных