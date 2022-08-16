На севере Крыма ввели режим ЧС после диверсии на складе боеприпасов
Власти Крыма расширили зону действия введенного ранее режима ЧС, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«С учетом пострадавших населенных пунктов в Джанкойском районе увеличиваются границы введенной ранее ЧС регионального характера», – написал он.
Режим ЧС муниципального характера был введен в Крыму после детонации боеприпасов на авиабазе под Новофедоровкой, сообщил 10 августа Аксенов.
Глава региона также уточнил, что из населенных пунктов Майское и Азовское эвакуировано более 3000 человек. В пунктах временного размещения находится 121 человек, остальные выехали к родственникам.
Сегодня утром жители села Майское Джанкойского района опубликовали в социальных сетях видео пожара на трансформаторной подстанции, который начался после взрыва. После этого на место происшествия прибыл глава республики Сергей Аксенов. Он сообщил, что причиной возгорания стала детонация боеприпасов. По его данным, в результате инцидента пострадали два человека.
Из-за взрывов было задето железнодорожное полотно, движение поездов было ограничено. По информации ТАСС, повреждено 10 км участка между станциями Азовское и Разъезд.
Как ранее уточнило Минобороны России, взрывы произошли на военном складе под Джанкоем из-за диверсии. По данным военных, никто в результате инцидента не пострадал.
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