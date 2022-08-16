На севере Крыма ввели режим ЧС после диверсии на складе боеприпасов

Сегодня утром жители села Майское Джанкойского района опубликовали в социальных сетях видео пожара на трансформаторной подстанции, который начался после взрыва. После этого на место происшествия прибыл глава республики Сергей Аксенов. Он сообщил, что причиной возгорания стала детонация боеприпасов. По его данным, в результате инцидента пострадали два человека.