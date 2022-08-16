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На севере Крыма ввели режим ЧС после диверсии на складе боеприпасов

Ведомости

Власти Крыма расширили зону действия введенного ранее режима ЧС, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«С учетом пострадавших населенных пунктов в Джанкойском районе увеличиваются границы введенной ранее ЧС регионального характера», – написал он.

Режим ЧС муниципального характера был введен в Крыму после детонации боеприпасов на авиабазе под Новофедоровкой, сообщил 10 августа Аксенов.

Глава региона также уточнил, что из населенных пунктов Майское и Азовское эвакуировано более 3000 человек. В пунктах временного размещения находится 121 человек, остальные выехали к родственникам.

Сегодня утром жители села Майское Джанкойского района опубликовали в социальных сетях видео пожара на трансформаторной подстанции, который начался после взрыва. После этого на место происшествия прибыл глава республики Сергей Аксенов. Он сообщил, что причиной возгорания стала детонация боеприпасов. По его данным, в результате инцидента пострадали два человека.

Из-за взрывов было задето железнодорожное полотно, движение поездов было ограничено. По информации ТАСС, повреждено 10 км участка между станциями Азовское и Разъезд. 

Как ранее уточнило Минобороны России, взрывы произошли на военном складе под Джанкоем из-за диверсии. По данным военных, никто в результате инцидента не пострадал.

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Ранее по теме: В Минобороны объяснили диверсией взрывы на складе боеприпасов в Крыму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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