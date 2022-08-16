СК возбудил уголовное дело после ЧП на военном складе на севере Крыма

После этого власти Крыма расширили зону действия введенного ранее режима ЧС. Теперь он действует и на севере Крыма. Глава региона также уточнил, что из населенных пунктов Майское и Азовское эвакуировано более 3000 человек. В пунктах временного размещения находится 121 человек, остальные выехали к родственникам.