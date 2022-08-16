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СК возбудил уголовное дело после ЧП на военном складе на севере Крыма

Ведомости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после ЧП в Джанкойском районе Крыма, в результате которого были повреждены военный склад и несколько гражданских объектов. Об этом сообщается на сайте СК. 

«Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по факту происшествия в Республике Крым», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва были повреждены военный склад, а также линии электропередачи, электростанция, железнодорожные пути и несколько жилых домов. Как уточнили в СК, обстоятельства произошедшего по-прежнему устанавливаются.

В Минобороны РФ заявили, что причиной взрыва на военном складе стала диверсия. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о двух пострадавших. По его словам, их жизни ничего не угрожает. 

Ранее сегодня жители села Майское Джанкойского района опубликовали в социальных сетях видео пожара на трансформаторной подстанции, который начался после взрыва. Позже на место происшествия прибыл Сергей Аксенов. Он сообщил, что причиной возгорания стала детонация боеприпасов. 

Из-за взрывов было задето железнодорожное полотно, движение поездов было ограничено. По информации ТАСС, повреждено 10 км участка между станциями Азовское и Разъезд.

После этого власти Крыма расширили зону действия введенного ранее режима ЧС. Теперь он действует и на севере Крыма. Глава региона также уточнил, что из населенных пунктов Майское и Азовское эвакуировано более 3000 человек. В пунктах временного размещения находится 121 человек, остальные выехали к родственникам. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных