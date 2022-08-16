СК возбудил уголовное дело после ЧП на военном складе на севере Крыма
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после ЧП в Джанкойском районе Крыма, в результате которого были повреждены военный склад и несколько гражданских объектов. Об этом сообщается на сайте СК.
«Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по факту происшествия в Республике Крым», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате взрыва были повреждены военный склад, а также линии электропередачи, электростанция, железнодорожные пути и несколько жилых домов. Как уточнили в СК, обстоятельства произошедшего по-прежнему устанавливаются.
В Минобороны РФ заявили, что причиной взрыва на военном складе стала диверсия. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о двух пострадавших. По его словам, их жизни ничего не угрожает.
Ранее сегодня жители села Майское Джанкойского района опубликовали в социальных сетях видео пожара на трансформаторной подстанции, который начался после взрыва. Позже на место происшествия прибыл Сергей Аксенов. Он сообщил, что причиной возгорания стала детонация боеприпасов.
Из-за взрывов было задето железнодорожное полотно, движение поездов было ограничено. По информации ТАСС, повреждено 10 км участка между станциями Азовское и Разъезд.
После этого власти Крыма расширили зону действия введенного ранее режима ЧС. Теперь он действует и на севере Крыма. Глава региона также уточнил, что из населенных пунктов Майское и Азовское эвакуировано более 3000 человек. В пунктах временного размещения находится 121 человек, остальные выехали к родственникам.
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