ВГА Харьковской области допустила проведение референдума
В случае принятия решения о проведении в Харьковской области референдума необходимо изучить мнение людей, заявил «РИА Новости» глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
«Первостепенная задача — это не только провести, возможно, референдум. Самое главное — изучить мнение людей. ... Для меня самое главное как для руководителя администрации — все-таки прислушаться к мнению людей», — сказал Ганчев.
Он добавил, что решение о проведении референдума будет принято только после изучения мнения жителей.
Ранее Ганчев сообщал, что около 20% Харьковской области находится под контролем Вооруженных сил России. Он отмечал, что ситуация в регионе остается напряженной из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), также существует опасность проникновения диверсионных групп. В июле на подконтрольных России территориях Харьковской области было введено военное положение, передавал ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВГА.
На прошлой неделе под контроль российских войск перешло село Уды в Харьковской области, сообщало Минобороны.
В июне пророссийские власти Запорожья заявили о планах войти в состав России до конца года. Глава Запорожской области Евгений Балицкий 8 августа подписал распоряжение о проведении референдума.
Херсонская область, по данным Минобороны России, находится под полным контролем российских войск с середины марта. Местные власти не раз говорили, что область намерена войти в состав РФ. В августе заместитель главы ВГА Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что освобожденные территории Николаевской области планируется присоединить к Херсонской.
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин 11 августа рассказал, что дата референдума о вхождении республики в состав России будет объявлена после полного освобождения территории региона.