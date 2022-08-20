Газета
Политика

ВГА Харьковской области допустила проведение референдума

Ведомости

В случае принятия решения о проведении в Харьковской области референдума необходимо изучить мнение людей, заявил «РИА Новости» глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«Первостепенная задача — это не только провести, возможно, референдум. Самое главное — изучить мнение людей. ... Для меня самое главное как для руководителя администрации — все-таки прислушаться к мнению людей», — сказал Ганчев.

Он добавил, что решение о проведении референдума будет принято только после изучения мнения жителей.

Ранее Ганчев сообщал, что около 20% Харьковской области находится под контролем Вооруженных сил России. Он отмечал, что ситуация в регионе остается напряженной из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), также существует опасность проникновения диверсионных групп. В июле на подконтрольных России территориях Харьковской области было введено военное положение, передавал ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВГА.

Ранее по теме: Минобороны России сообщило об уничтожении двух HIMARS в Харькове

На прошлой неделе под контроль российских войск перешло село Уды в Харьковской области, сообщало Минобороны.

В июне пророссийские власти Запорожья заявили о планах войти в состав России до конца года. Глава Запорожской области Евгений Балицкий 8 августа подписал распоряжение о проведении референдума.

Херсонская область, по данным Минобороны России, находится под полным контролем российских войск с середины марта. Местные власти не раз говорили, что область намерена войти в состав РФ. В августе заместитель главы ВГА Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что освобожденные территории Николаевской области планируется присоединить к Херсонской.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин 11 августа рассказал, что дата референдума о вхождении республики в состав России будет объявлена после полного освобождения территории региона.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных