ВГА Харьковской области допустила проведение референдума

Ранее Ганчев сообщал, что около 20% Харьковской области находится под контролем Вооруженных сил России. Он отмечал, что ситуация в регионе остается напряженной из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), также существует опасность проникновения диверсионных групп. В июле на подконтрольных России территориях Харьковской области было введено военное положение, передавал ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВГА.