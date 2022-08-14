Минобороны сообщило о взятии села Уды в Харьковской области
Село Уды в Харьковской области Украины перешло под контроль российских войск, сообщили в пресс-службе Минобороны России в воскресенье.
«В результате наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области», — рассказали в оборонном ведомстве.
Село Уды находится в Золочевском районе, недалеко от границы с Белгородской областью.
Ранее российские военные на территории завода в Харькове уничтожили две установки реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Минобороны также рассказывало об ударе по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» в Харькове, в результате чего были уничтожены до 350 человек и 11 единиц военной техники.
В конце июля глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что пришло время для расширения зоны проведения спецоперации на Украине, что позволит освободить крупные города, которые находятся под контролем Украины. В числе таких он назвал Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепропетровск, Харьков, Запорожье и Луцк.
Под контроль Вооруженных сил России с 24 февраля перешли Запорожская и Херсонская области Украины. В военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области заявляли, что освобожденные территории Николаевской области планируется присоединить к Херсонской.