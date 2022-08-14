Минобороны сообщило о взятии села Уды в Харьковской области

Ранее российские военные на территории завода в Харькове уничтожили две установки реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Минобороны также рассказывало об ударе по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» в Харькове, в результате чего были уничтожены до 350 человек и 11 единиц военной техники.