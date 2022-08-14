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Минобороны сообщило о взятии села Уды в Харьковской области

Ведомости

Село Уды в Харьковской области Украины перешло под контроль российских войск, сообщили в пресс-службе Минобороны России в воскресенье. 

«В результате наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области», — рассказали в оборонном ведомстве.

Село Уды находится в Золочевском районе, недалеко от границы с Белгородской областью. 

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Ранее российские военные на территории завода в Харькове уничтожили две установки реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Минобороны также рассказывало об ударе по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» в Харькове, в результате чего были уничтожены до 350 человек и 11 единиц военной техники.

В конце июля глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что пришло время для расширения зоны проведения спецоперации на Украине, что позволит освободить крупные города, которые находятся под контролем Украины. В числе таких он назвал Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепропетровск, Харьков, Запорожье и Луцк.

Под контроль Вооруженных сил России с 24 февраля перешли Запорожская и Херсонская области Украины. В военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области заявляли, что освобожденные территории Николаевской области планируется присоединить к Херсонской.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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