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Польша пообещала «адекватно» ответить на размещение «Кинжалов» в Калининграде

Ведомости

Польша намерена адекватно ответить на размещение Россией гиперзвуковых ракет в Калининградской области, вплоть до реализации 5 ст. устава НАТО о коллективной обороне, заявил госсекретарь минобороны Польши Войцех Скуркевич, передает PAP.

Ранее российское Минобороны заявило, что три самолета МиГ-31, оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», были переброшены в Калининградскую область в рамках выполнения мероприятий стратегического сдерживания.

«Наши действия и консультации с нашими союзниками и штабом НАТО являются и будут являться адекватными угрозам и действиям, предпринимаемым Российской Федерацией», – сказал Скуркевич.

Он напомнил о ст. 5 Североатлантического договора, в которой прописано, что нападение на одно государство – участника альянса равноценно нападению на все страны альянса, и назвал это положение «реализуемым». По словам Скуркевича, сотрудничество в рамках НАТО – это «основа для обеспечения безопасности Польши», и все существующие гарантии и обязательства «были и остаются в силе».

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Ранее вице-премьер республики, министр обороны Мариуш Блащак заявлял, что сухопутные войска Польши станут самыми сильными среди стран НАТО в Европе. Польский политик отметил, что Польша своим вероятным военным противником видит Россию. Он подчеркнул, что его страна имеет границу с РФ и Белоруссией и, таким образом, расположена на «линии фронта».

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России обвинила Польшу в том, что она готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, прикрывая свои планы по захвату западной части Украины. В конце июня глава службы Сергей Нарышкин заявил, что руководство Польши уже приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины. По информации СВР, план Польши будут вынуждены поддержать США и Великобритания. «У Вашингтона и Лондона не останется иного выбора, кроме как проявить безоговорочную солидарность с союзником, готовым решительно отстаивать интересы Запада на Украине», — отметили в службе.

Нарышкин также отмечал, что власти Польши и США разрабатывают планы по установлению военно-политического контроля Варшавы над ее «историческими владениями» на Украине. По его словам, на первом этапе «воссоединения» польские войска должны войти в западные области Украины якобы для защиты от российской агрессии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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