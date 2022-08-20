Польша пообещала «адекватно» ответить на размещение «Кинжалов» в Калининграде

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России обвинила Польшу в том, что она готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, прикрывая свои планы по захвату западной части Украины. В конце июня глава службы Сергей Нарышкин заявил, что руководство Польши уже приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины. По информации СВР, план Польши будут вынуждены поддержать США и Великобритания. «У Вашингтона и Лондона не останется иного выбора, кроме как проявить безоговорочную солидарность с союзником, готовым решительно отстаивать интересы Запада на Украине», — отметили в службе.