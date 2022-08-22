Медведев спрогнозировал дальнейший рост цен на газ в Европе
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал увеличение цены на газ до $2800 за тысячу куб. м. Он пошутил, что, судя по ситуации, «полноценно моется, похоже, только Шольц», уточнив, что сейчас канцлер ФРГ находится в Канаде.
«Что будет с ценой в конце года? 3000$? 4000$? Кто больше, господа?» – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Зампред Совбеза также напомнил о своих словах, сказанных в апреле этого года. Тогда Медведев назвал санкции ЕС «лучшим способом» оставить Европу без газа. Он предложил европейским властям заморозить «Северный поток – 2», активы ЦБ России, заявить об отказе от российского газа, отказаться от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта и «провести обыски» в офисах «Газпрома» в Германии.
Спустя практически пять месяцев, по словам Медведева, у европейских политиков почти получилось добиться «этой восхитительной комбинации». Он отметил, что Европа перешла в режим «строгой экономии».
На прошлой неделе «Газпром» сообщил, что приостановит работу последней турбины «Северного потока» 31 августа для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Прокачка газа будет восстановлена через три дня 2 сентября, если технические неисправности не будут обнаружены.
В конце июля экспорт газа по «Северному потоку» уже был сокращен с проектных 150,6 млн куб. м в сутки уже до 33 млн куб. м из-за проблем с возвращением в Россию турбины после проведенного на заводе Siemens в Канаде ремонта.
В настоящее время турбина находится на территории ФРГ, куда была доставлена по соглашению между Берлином и Оттавой. «Газпром» не готов забирать турбину из-за юридической неопределенности. В начале августа зампред правления компании Виталий Маркелов заявил, что газовая монополия готова принять турбину в случае получения гарантий неприменения санкций.
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