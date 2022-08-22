Медведев спрогнозировал дальнейший рост цен на газ в Европе

Зампред Совбеза также напомнил о своих словах, сказанных в апреле этого года. Тогда Медведев назвал санкции ЕС «лучшим способом» оставить Европу без газа. Он предложил европейским властям заморозить «Северный поток – 2», активы ЦБ России, заявить об отказе от российского газа, отказаться от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта и «провести обыски» в офисах «Газпрома» в Германии.