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Политика

Медведев спрогнозировал дальнейший рост цен на газ в Европе

Ведомости

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал увеличение цены на газ до $2800 за тысячу куб. м. Он пошутил, что, судя по ситуации, «полноценно моется, похоже, только Шольц», уточнив, что сейчас канцлер ФРГ находится в Канаде.

«Что будет с ценой в конце года? 3000$? 4000$? Кто больше, господа?» – написал Медведев в своем Telegram-канале.

Зампред Совбеза также напомнил о своих словах, сказанных в апреле этого года. Тогда Медведев назвал санкции ЕС «лучшим способом» оставить Европу без газа. Он предложил европейским властям заморозить «Северный поток – 2», активы ЦБ России, заявить об отказе от российского газа, отказаться от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта и «провести обыски» в офисах «Газпрома» в Германии.

Спустя практически пять месяцев, по словам Медведева, у европейских политиков почти получилось добиться «этой восхитительной комбинации». Он отметил, что Европа перешла в режим «строгой экономии».

Ранее сегодня биржевые цены на газ в Европе превысили $2800 за тысячу куб. м впервые с начала марта, прибавив 10,8%, позже цена поднялась выше $3000 за тысячу куб. м.

На прошлой неделе «Газпром» сообщил, что приостановит работу последней турбины «Северного потока» 31 августа для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Прокачка газа будет восстановлена через три дня 2 сентября, если технические неисправности не будут обнаружены.

В конце июля экспорт газа по «Северному потоку» уже был сокращен с проектных 150,6 млн куб. м в сутки уже до 33 млн куб. м из-за проблем с возвращением в Россию турбины после проведенного на заводе Siemens в Канаде ремонта.

В настоящее время турбина находится на территории ФРГ, куда была доставлена по соглашению между Берлином и Оттавой. «Газпром» не готов забирать турбину из-за юридической неопределенности. В начале августа зампред правления компании Виталий Маркелов заявил, что газовая монополия готова принять турбину в случае получения гарантий неприменения санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных