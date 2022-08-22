Система ПВО Севастополя сбила беспилотник на подлете к городу

Ранее система ПВО Севастополя поразила цели на подлете к аэродрому Бельбек. Развожаев попросил крымчан сохранять спокойствие, а также призвал жителей не снимать и не выкладывать видео с работой систем ПВО и не сообщать о месте съемки. Накануне власти Крыма и Севастополя сообщали о работе ПВО в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут и Керчи. Также 20 августа в Севастополе был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). По словам Развозжаева, беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота, никто не пострадал.