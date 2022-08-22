Система ПВО Севастополя сбила беспилотник на подлете к городу
На подлете к Севастополю, в районе села Верхнесадовое сработавшая система противовоздушной обороны (ПВО) сбила объект на большой высоте, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
«В 18.15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно – снова беспилотник. Сохраняем спокойствие, город под надежной защитой», – написал он.
Ранее система ПВО Севастополя поразила цели на подлете к аэродрому Бельбек. Развожаев попросил крымчан сохранять спокойствие, а также призвал жителей не снимать и не выкладывать видео с работой систем ПВО и не сообщать о месте съемки. Накануне власти Крыма и Севастополя сообщали о работе ПВО в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут и Керчи. Также 20 августа в Севастополе был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). По словам Развозжаева, беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота, никто не пострадал.
Также ранее днем губернатор Севастополя сообщил, что проверил состояние бомбоубежищ в городе и поручил установить указатели к ним. Он подчеркнул, что жителям Севастополя не нужно поддаваться панике, но «важно знать», где находятся убежища и как к ним пройти.
31 июля на заседании штаба антитеррористической комиссии в Севастополе власти города приняли решение о введение «желтого» (высокого) уровня террористической опасности. Такое решение было принято после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота, в результате чего ранения получили пятеро сотрудников штаба.