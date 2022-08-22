Губернатор Севастополя сообщил о работе ПВО на подлете к аэродрому Бельбек
Противовоздушная оборона поразила цели на подлете к аэродрому Бельбек. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале.
«Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории», — написал он.
Развожаев попросил крымчан сохранять спокойствие. Он также призвал жителей республики не снимать и не выкладывать видео с работой систем ПВО или же не сообщать о месте съемки.
Ранее власти Крыма и Севастополя сообщали о работе ПВО в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут и Керчи. Также 20 августа в Севастополе был сбит беспилотник. По словам губернатора Михаила Развозжаева, БПЛА упал на крышу штаба Черноморского флота, никто не пострадал.
Позже глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что системы ПВО успешно поразили все цели над Крымом. «Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет. Наши военные четко, профессионально и эффективно выполняют свои задачи», — заявил Аксенов.
16 августа около села Майское Джанкойского района Крыма после серии взрывов загорелась трансформаторная подстанция. Аксенов сообщал, что причиной возгорания стала детонация боеприпасов, однако впоследствии в Минобороны России объяснили взрывы на военном складе диверсией. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия. В результате взрыва были повреждены военный склад, а также линии электропередачи, электростанция, железнодорожные пути и несколько жилых домов.
Утром 31 июля штаб Черноморского флота в Севастополе был атакован беспилотником, пострадали шесть человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и пп. «а», «е» ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом) после взрыва беспилотника на территории штаба.
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