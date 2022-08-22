Губернатор Севастополя сообщил о работе ПВО на подлете к аэродрому Бельбек

16 августа около села Майское Джанкойского района Крыма после серии взрывов загорелась трансформаторная подстанция. Аксенов сообщал, что причиной возгорания стала детонация боеприпасов, однако впоследствии в Минобороны России объяснили взрывы на военном складе диверсией. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия. В результате взрыва были повреждены военный склад, а также линии электропередачи, электростанция, железнодорожные пути и несколько жилых домов.