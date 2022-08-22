В Севастополе установили указатели к бомбоубежищам

Губернатор также отметил, что в Севастополе все еще действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Он был введен 31 июля после того, как штаб Черноморского флота подвергся атаке беспилотника, в результате чего ранения получили пять сотрудников штаба.