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Общество

В Севастополе установили указатели к бомбоубежищам

Ведомости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проверил состояние бомбоубежищ и поручил установить указатели к ним. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале. 

«Дал поручение везде разместить указатели, где расположены убежища. Маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи», – написал он. Пост в Telegram губернатор дополнил видео, которые были сделаны в ходе проверки.

Развожаев несколько раз подчеркнул, что Севастополь находится под «надежным куполом ПВО». Он попросил жителей города не поддаваться панике. При этом, по словам губернатора, важно знать, где находятся бомбоубежища. 

Губернатор также отметил, что в Севастополе все еще действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Он был введен 31 июля после того, как штаб Черноморского флота подвергся атаке беспилотника, в результате чего ранения получили пять сотрудников штаба.

Кроме того, Развожаев поручил проработать вопрос организации патрулирования улиц с целью выявления подозрительных лиц. По его словам, жители города обращаются к нему с предложениями участвовать в патрулировании улиц днем и ночью. 

Он также предложил создать специальный чат-бот в Telegram, чтобы жители города могли сообщать о подозрительных активностях напрямую оперативному дежурному ФСБ и специальным службам города.

Ранее губернатор Севастополя заявил, что система ПВО поразила цели на подлете к аэродрому Бельбек со стороны Евпатории. Кроме того, 20 августа в Севастополе был сбит беспилотник. По словам Развожаева, БПЛА упал на крышу штаба Черноморского флота, никто не пострадал. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных