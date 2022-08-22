В Севастополе установили указатели к бомбоубежищам
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проверил состояние бомбоубежищ и поручил установить указатели к ним. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.
«Дал поручение везде разместить указатели, где расположены убежища. Маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи», – написал он. Пост в Telegram губернатор дополнил видео, которые были сделаны в ходе проверки.
Развожаев несколько раз подчеркнул, что Севастополь находится под «надежным куполом ПВО». Он попросил жителей города не поддаваться панике. При этом, по словам губернатора, важно знать, где находятся бомбоубежища.
Губернатор также отметил, что в Севастополе все еще действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Он был введен 31 июля после того, как штаб Черноморского флота подвергся атаке беспилотника, в результате чего ранения получили пять сотрудников штаба.
Кроме того, Развожаев поручил проработать вопрос организации патрулирования улиц с целью выявления подозрительных лиц. По его словам, жители города обращаются к нему с предложениями участвовать в патрулировании улиц днем и ночью.
Он также предложил создать специальный чат-бот в Telegram, чтобы жители города могли сообщать о подозрительных активностях напрямую оперативному дежурному ФСБ и специальным службам города.
Ранее губернатор Севастополя заявил, что система ПВО поразила цели на подлете к аэродрому Бельбек со стороны Евпатории. Кроме того, 20 августа в Севастополе был сбит беспилотник. По словам Развожаева, БПЛА упал на крышу штаба Черноморского флота, никто не пострадал.
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