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Общество

В Севастополе прорабатывают вопрос организации добровольных патрулей

Ведомости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил проработать вопрос организации патрулирования улиц с целью выявления подозрительных лиц, сообщает «Интерфакс». Для реализации инициативы будут привлечены добровольцы.

«Сейчас пока не готов окончательно сказать, в какой организационной форме это может работать. Сегодня департаменту общественной безопасности поручаю продумать эту систему. Действительно, лишним не будет, если мы организуем в городе дополнительное патрулирование с помощью добровольцев», — заявил Развожаев в ходе совещания.

По словам губернатора, ему приходят сообщения от жителей Севастополя, которые хотят участвовать в патрулировании улиц в дневное и ночное время суток. Сам Развожаев убежден, что таким способом можно наладить получение информации о подозрительных гражданах и машинах.

Кроме того, губернатор предлагает создать специальный чат-бот в Telegram, благодаря которому жители города смогут сообщать о подозрительных активностях напрямую оперативному дежурному ФСБ и специальным службам города. «Современный информационный мир таков, что нужны современные средства получения информации, поэтому департаменту информационного развития поручаю — разработайте такой чат-бот в Telegram, чтобы любой человек мог, если он что-то увидит, быстро видео туда сбросить, чтобы туда был доступ у оперативного дежурного ФСБ и у наших служб», — добавил он (цитата по ТАСС).

Ранее противовоздушная оборона Севастополя поразила цели на подлете к аэродрому Бельбек. Развожаев попросил крымчан сохранять спокойствие, а также призвал жителей не снимать и не выкладывать видео с работой систем ПВО и не сообщать о месте съемки. Накануне власти Крыма и Севастополя сообщали о работе ПВО в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут и Керчи. Также 20 августа в Севастополе был сбит беспилотник. По словам Развозжаева, БПЛА упал на крышу штаба Черноморского флота, никто не пострадал.

31 июля на заседании штаба антитеррористической комиссии в Севастополе власти города приняли решение о введение «желтого» (высокого) уровня террористической опасности. Такое решение было принято после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота, в результате чего ранения получили пятеро сотрудников штаба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных