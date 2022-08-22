В Севастополе прорабатывают вопрос организации добровольных патрулей

Кроме того, губернатор предлагает создать специальный чат-бот в Telegram, благодаря которому жители города смогут сообщать о подозрительных активностях напрямую оперативному дежурному ФСБ и специальным службам города. «Современный информационный мир таков, что нужны современные средства получения информации, поэтому департаменту информационного развития поручаю — разработайте такой чат-бот в Telegram, чтобы любой человек мог, если он что-то увидит, быстро видео туда сбросить, чтобы туда был доступ у оперативного дежурного ФСБ и у наших служб», — добавил он (цитата по ТАСС).