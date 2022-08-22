ООН призвала установить все факты в деле об убийстве Дарьи Дугиной
В ООН призвали установить все факты в ходе расследования дела об убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной, сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика.
«Мы призываем [провести] расследование для установления всех фактов, стоящих за гибелью Дарьи Дугиной», – сказал Дюжаррик.
По словам постоянного представителя России при всемирной организации Василия Небензи, тему убийства Дугиной планируется поднять 23 августа на заседании Совета безопасности ООН, которое ранее российская сторона запросила в связи с провокациями Украины и постоянными обстрелами Запорожской АЭС.
Дарья Дугина, дочь общественного деятеля и идеолога «евразийства» Александра Дугина, погибла вечером 20 августа, когда возвращалась на автомобиле отца с фестиваля «Традиция». Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, в котором находилась журналистка, взорвался и загорелся на полном ходу около 21:00 в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского округа. Сообщалось, что мощность взрывного устройства составила примерно 400 г в тротиловом эквиваленте.
22 августа ФСБ России сообщила о раскрытии убийства, заявив, что за ним стояли украинские спецслужбы. В частности, уточняет ФСБ, в совершении убийства участвовала гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 г. рождения. Следствие установило, что Вовк приехала в Россию вместе со своей дочерью 12 лет, после чего поселилась в одном доме с Дугиной, чтобы собирать о ней информацию. Для этого она использовала автомобиль Mini Cooper. В день убийства Вовк вместе с дочерью находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где также была Дугина. После совершения убийства Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.