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Володин призвал к публичному трибуналу над украинскими военными

Ведомости

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал трибунал над украинскими военными, который в ближайшее время может состояться в Мариуполе. По его мнению, судебный процесс должен пройти публично.

«Важно, чтобы судебное заседание было публичным», – написал Володин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что трибунала ждут все, кроме президента Украины Владимира Зеленского. Володин также считает, что Зеленскому и киевскому режиму «есть чего бояться».

«Именно он и его окружение отдавали приказы бомбить, стрелять и убивать мирных граждан: стариков, женщин, детей. Поэтому Зеленский делает всё, чтобы трибунала не было, угрожая отказом от мирного урегулирования», – заявил Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул важность проведения судебного процесса, поскольку «мировое сообщество должно знать о преступлениях киевского режима против человечества».

В начале августа глава ДНР Денис Пушилин заявил, что первый трибунал над украинскими военнопленными может состояться в Мариуполе до конца лета. «Задача – максимально открытое проведение трибунала», – отметил он.

После этого Владимир Зеленский заявил, что трибунал может стать «последней чертой», после которой Киев не пойдет на мирные переговоры с Москвой. Судебный процесс украинский лидер охарактеризовал как «издевательства над людьми» и заявил, что Украина не потерпит такого отношения к своим военным.

В ответ на слова Зеленского глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что виновные в совершении военных преступлений должны быть наказаны вне зависимости от заявлений Киева. «Все военные преступники, особенно неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен на территории России), должны понести соответствующее наказание за все их деяния», — сказал он. Пушилин добавил, что сейчас завершается подготовка к первому этапу трибунала над украинскими пленными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных