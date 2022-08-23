Володин призвал к публичному трибуналу над украинскими военными

В ответ на слова Зеленского глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что виновные в совершении военных преступлений должны быть наказаны вне зависимости от заявлений Киева. «Все военные преступники, особенно неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен на территории России), должны понести соответствующее наказание за все их деяния», — сказал он. Пушилин добавил, что сейчас завершается подготовка к первому этапу трибунала над украинскими пленными.