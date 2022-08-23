Володин призвал к публичному трибуналу над украинскими военными
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал трибунал над украинскими военными, который в ближайшее время может состояться в Мариуполе. По его мнению, судебный процесс должен пройти публично.
«Важно, чтобы судебное заседание было публичным», – написал Володин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что трибунала ждут все, кроме президента Украины Владимира Зеленского. Володин также считает, что Зеленскому и киевскому режиму «есть чего бояться».
«Именно он и его окружение отдавали приказы бомбить, стрелять и убивать мирных граждан: стариков, женщин, детей. Поэтому Зеленский делает всё, чтобы трибунала не было, угрожая отказом от мирного урегулирования», – заявил Володин.
Спикер Госдумы подчеркнул важность проведения судебного процесса, поскольку «мировое сообщество должно знать о преступлениях киевского режима против человечества».
В начале августа глава ДНР Денис Пушилин заявил, что первый трибунал над украинскими военнопленными может состояться в Мариуполе до конца лета. «Задача – максимально открытое проведение трибунала», – отметил он.
После этого Владимир Зеленский заявил, что трибунал может стать «последней чертой», после которой Киев не пойдет на мирные переговоры с Москвой. Судебный процесс украинский лидер охарактеризовал как «издевательства над людьми» и заявил, что Украина не потерпит такого отношения к своим военным.
В ответ на слова Зеленского глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что виновные в совершении военных преступлений должны быть наказаны вне зависимости от заявлений Киева. «Все военные преступники, особенно неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен на территории России), должны понести соответствующее наказание за все их деяния», — сказал он. Пушилин добавил, что сейчас завершается подготовка к первому этапу трибунала над украинскими пленными.
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